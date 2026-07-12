Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-WC-2026-MATCH90-CAN-MARAFP

Çeviri:

Resmi tanıtımın ardından… İbrahim Díaz, Mourinho’nun kararını bekliyor

Transfers
B. Diaz
Real Madrid
Roma
AC Milan
Galatasaray
Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Real Madrid - Real Sociedad
Real Sociedad
La Liga
J. Mourinho
Fas
İspanya
İtalya
Türkiye
Fransa
ABD
Portekiz

Hayatta kalma hayali ile ayrılmanın cazibesi arasında!

Avrupa kulüplerinin yaz transfer piyasasındaki hareketlerinin hız kazandığı bu dönemde, Faslı milli oyuncu İbrahim Díaz, Türk kulübü Galatasaray’ın ilgisini güçlü bir şekilde çekmesinin ardından, müzakere masasında öne çıkan isimlerden biri haline geldi. Türk kulübü transferi sonuçlandırmaya çalışırken, gözler Portekizli teknik direktör José Mourinho’nun tutumuna çevrilmiş durumda. Mourinho’nun, yeni sezon hazırlık döneminde oyuncuyu değerlendirdikten sonra onun geleceğine karar vermesi bekleniyor.

Türk "Fanatik" gazetesi, Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki sezon hem ulusal hem de kıtasal düzeyde rekabet edebilecek oyuncularla kadrosunu güçlendirme planı kapsamında İbrahim Diaz'ı transfer etmek için resmi bir teklif sunduğunu bildirdi.

Gazete, Türk kulübünün transfer piyasasında yoğun faaliyetlerini sürdürdüğünü ve aynı zamanda İngiliz Burnley takımında forma giyen Fransız orta saha oyuncusu Lesley Oguchukwu'nun transferini tamamlamak için çalıştığını belirtti. İngiliz kulübüyle anlaşmaya varılmasının ardından Galatasaray, oyuncuyu kadrosuna katma işlemlerini tamamlamaya çok yaklaştı.

Öte yandan, Türk gazeteci Yagiz Sabuncuoğlu, Galatasaray’ın İbrahim Díaz ile doğrudan temasa geçerek Türk ligine transfer olma konusundaki görüşünü öğrenmeye çalıştığını ve onu Real Madrid’den uzaklaşarak yeni bir deneyime atılmaya ikna etmeye çalıştığını ortaya koydu.

Türkiye’den gelen ilgiye rağmen, haberlere göre Faslı milli oyuncu şu anda Real Madrid’de kalmayı ve mevcut transfer döneminde kulüpten ayrılmamayı tercih ediyor; zira takımda yeteneklerini kanıtlamak için daha fazla fırsat elde etmeyi hedefliyor.

La Liga
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO

İbrahim Díaz’a olan ilgi sadece Galatasaray ile sınırlı değil; birçok Avrupa kulübü de durumunu yakından takip ediyor. Bunların başında İtalyan kulüpleri Roma ve Milan ile İngiliz kulübü Aston Villa geliyor; bu kulüpler, fırsat doğması halinde harekete geçmek üzere oyuncunun durumundaki gelişmeleri izliyor.

Öte yandan José Mourinho, İbrahim Díaz’ı hazırlık kampı sırasında değerlendirmek istiyor ve ardından onun geleceğine ilişkin nihai kararını verecek; ya onu kadroda tutacak ya da yaz transfer döneminde ayrılmasına izin verecek.

Ibrahim Diaz’ın Real Madrid ile olan sözleşmesinin bitmesine bir yıl kaldı; oyuncunun şu anki piyasa değeri ise yaklaşık 35 milyon avro. Bu durum, onun geleceğini yaz transfer döneminde en çok ilgi çeken konularından biri haline getiriyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin