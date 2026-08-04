Suudi Arabistan ekibi İttihad, sol bek Faris Abedi'yi Neom'dan kadrosuna kattığını resmileştirdi. Transferin mali ve sözleşmesel detaylarında anlaşmaya varılmasının ve müzakerelerin tamamlanmasının ardından anlaşma sonuçlandırıldı.

İttihad, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı resmi açıklamada, teknik direktör Jens Winsheig'in vefat eden Mario Mitaj'ın yerine sol kanadı güçlendirmek amacıyla oyuncunun kadroya katılmasını önermesi üzerine transferin son saatlerde tamamlandığını doğruladı.

İttihad, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirmek için yaz transfer döneminde hamlelerine devam ederken, Abedi sol bek pozisyonunu doldurmak için "Kaplanlar"ın masasında bulunan birkaç ismin önüne geçti.

27 yaşındaki Abedi, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde doğdu. Kariyerine Amerikan sahalarında başlayan oyuncu, 2020 yılında Al-Wehda kapısından Suudi Ligi'ne transfer oldu. Daha sonra Al-Qadisiyah ve Al-Feiha kulüplerinin formasını giyen Abedi, geçen yaz Neom'a katıldı ve bu takımla çıktığı 34 maçta 3 gol pası verdi.