Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, geçen sezon boyunca süren sağ bek sorununu, oyuncu Muhammed Mahzari'yi Al Taawoun'dan kadrosuna kattığını resmen açıklayarak sona erdirdi. 2029 yazında sona erecek 3 yıllık sözleşmeyle imzalanan bu transfer, yaklaşan zorlu maçlar öncesinde savunma hattını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz pazartesi akşamı resmi imza töreni tamamlanırken, Mahzari'nin yeni takım arkadaşlarıyla birlikte sürdürülen hazırlıklara katılmak üzere "Lider"in Avusturya kampına katılması bekleniyor. Bu hazırlıklar, resmi müsabakaların başlamasından önce devam ediyor.

Bu transfer, Al Hilal'in geçen sezon sağ bek mevkiinde yaşadığı büyük krizi çözmek amacıyla gerçekleşti. Portekizli Joao Cancelo ağır bir sakatlık geçirmiş, ardından yerli kadrodan çıkarılarak görevi yalnızca Asya Şampiyonası'na katılmakla sınırlı kalmıştı. Onun ardından Suudi Arabistanlı Hamad Al Yami de benzer bir sakatlık yaşamış, bu durum kulüp yönetimini bu mevkiyi güçlendirmeyi yaz transfer döneminin en öncelikli hedefi haline getirmeye itmişti.

24 yaşındaki Mahzari, çok yönlü bir oyuncu olarak değerlendiriliyor; sağ bek mevkiinde başarılı olmasının yanı sıra stoper olarak da oynayabiliyor. Bu durum teknik direktöre çeşitli taktiksel seçenekler sunuyor.

Mahzari, futbol kariyerine Al Ittifaq'ın altyapı takımlarında başlamış, ancak A takımda gerçek bir fırsat bulamamıştı. Bu durum onu önce kiralık olarak Al Taawoun'a geçmeye, ardından geçen yaz "Amid" ile 3 yıllık bir sözleşmeyle kalıcı olarak imza atmaya yöneltmişti.

Ancak oyuncunun geçen sezon boyunca sergilediği üstün performans, Al Hilal yönetiminin dikkatini çekti. Yönetim, Al Taawoun ile sözleşmesinin kalan süresini satın almak için başarılı bir müzakere yürüttü. Bu transfer, "Lider"in savunma açıklarını kapatma ve Suudi Ligi'nde değerini kanıtlamış, geleceği parlak yerli oyuncularla kadrosunu güçlendirme kararlılığını yansıtıyor.