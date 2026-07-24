Suudi Arabistan ekibi Al Hilal, İngiliz kulübü West Ham United'dan Hollandalı kanat oyuncusu Crysencio Summerville'i kadrosuna kattığını açıkladı. Bu transfer, kulübün mevcut yaz transfer döneminde gerçekleştirdiği altıncı hamle oldu.

Al Hilal, resmi internet sitesi üzerinden bir açıklama yayımlayarak Summerville'in 2030 yılında sona erecek olan 4 yıllık bir sözleşmeyle takıma katıldığını duyurdu.

Kulüp, Hollandalı kanat oyuncusunun transfer sözleşmesini dün cuma günü, takımın halihazırda Avusturya'da düzenlenen kampında imzaladığını belirtti. Summerville, yeni sezon hazırlıkları kapsamında takıma bu kampta katıldı.

Al Hilal, Suudi kulübün sahibi Prens Velid bin Talal'ın transferin bedelinin tamamını üstlendiğini açıkladı ve bunun için kendisine teşekkür etti.

Al Hilal transferin bedelini açıklamadı; ancak daha önce basında çıkan haberler, bu rakamın 80 milyon euroya ulaşabileceğini ve Hollandalı kanat oyuncusunun Suudi Arabistan Ligi tarihinin en pahalı ikinci oyuncusu olacağını doğrulamıştı.

Summerville, Hollanda Milli Takımı'nın tüm maçlarında ilk 11'de yer almamasına rağmen, kaydettiği iki gol ve yaptığı iki asistle 2026 Dünya Kupası'nda adından söz ettirdi.

Milli takımın dışında Summerville, geçtiğimiz sezon West Ham formasıyla da dikkat çekici bir performans sergiledi. Katıldığı 34 maçta 7 gol kaydetmeyi ve 5 asist yapmayı başardı.

24 yaşındaki oyuncu esas olarak sol kanat mevkisinde forma giyiyor; ancak sağ kanatta da oynayabildiği gibi, daha az sıklıkta olmakla birlikte klasik forvet ve oyun kurucu mevkilerinde de görev yapabiliyor.

Summerville'in, Al Hilal'in mevcut yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı ilk yabancı oyuncu ve genel olarak da altıncı transfer olduğunu belirtelim. Kulüp bu dönemde daha önce Muhammed el-Uveys, Sabri Dahl, Abdullah el-Enezi, Muhammed es-Sarnuh ve Nevaf el-Habeşi ile anlaşmıştı.