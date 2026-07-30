Asya Futbol Konfederasyonu, Suudi Arabistan'a turnuvayı 2029 yılına kadar üç sezon daha düzenleme hakkı vererek AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nin final etaplarının geleceğini netleştirdi. Bu adım, krallığın son iki sezonda elde ettiği başarının ardından organizasyon kabiliyetine duyulan büyük güveni yansıtıyor.

Asya Konfederasyonu bugün perşembe sabahı yaptığı resmî açıklamada, konfederasyonun icra kurulunun toplantısında, kıtasal turnuvanın final etaplarının 2026-2027, 2027-2028 ve 2028-2029 sezonlarında Suudi Arabistan tarafından düzenlenmesini onayladığını duyurdu.

Bu karar, Aralık 2023'te verilen onayın geçici olmasının ardından geldi ve söz konusu onay artık kalıcı bir kabule dönüştürüldü.

Asya Konfederasyonu, bu kararı krallığın 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarına ev sahipliği yaparken elde ettiği organizasyon başarısına bağladı; bu da finallerin Suudi topraklarında düzenlenmeye devam etmesi yönündeki kanaatini güçlendirdi.

Suudi Al Ahli, kıtasal turnuvanın önceki iki sezonunu sırasıyla Japon takımları Kawasaki Frontale ve Machida Zelvia'yı geçerek kazanmıştı.

Asya Konfederasyonu ayrıca, turnuvaya 32 takımın katılımına uygun olacak şekilde 2026-2027 sezonundan itibaren AFC Elit Şampiyonlar Ligi sistemine değişiklikler getirilmesini de onayladı.

Yeni sistemde kurada iki torba yerine 4 torba uygulaması benimsenecek ve her takım, her torbadaki kulüplere karşı ikişer maç oynayacak.

Ayrıca lig aşamasının son turunun maçları, tüm kulüpler arasında fırsat eşitliği ilkesini güçlendirmek amacıyla Doğu ve Batı bölgelerinde aynı saatte oynanacak.

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Japonya, Ürdün ve Katar'ın önüne geçti

Bununla bağlantılı olarak icra kurulu, aynı zamanda 2028 Los Angeles Olimpiyat Oyunları'na yönelik Asya elemelerini de oluşturacak olan 2028 U-23 Asya Kupası finallerine ev sahipliği için Japonya'yı resmen onayladı.

Japonya'nın seçilmesi, Ürdün, Kırgızistan, Katar ve Özbekistan'ın sunduğu dosyalarla girilen rekabetin ardından gerçekleşti.

Birleşik Arap Emirlikleri ise ev sahipliği yarışından daha önce çekilmişti.

Asya Konfederasyonu, Japonya dosyasının spor tesislerinin hazır oluşu, düşük operasyonel riskler ve kıtasal turnuvalara ev sahipliğinde coğrafi çeşitlilik ilkesinin gözetilmesi sayesinde öne çıktığını açıkladı.