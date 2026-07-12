Resmi: Senegal, Babi Thiao'yu sınır dışı etti

Senegal Futbol Federasyonu, Cumartesi akşamı, 2026 Dünya Kupası’nda Belçika karşısında dramatik ve acı bir şekilde 16 turunda elenmesinin ardından, teknik direktör Babi Thiaw ve tüm teknik ekibini görevden aldığını resmen duyurdu. Yerel basın, bu kararı büyük hedefler barındıran projeye yönelik “nihai darbe” olarak nitelendirdi.

Senegalli RTS kanalı, birçok yerel medya kuruluşu tarafından da doğrulandığı üzere, Federasyon Yürütme Komitesi’nin Dakar’da yapılan uzun bir toplantının ardından bu kararı aldığını bildirdi. Haberde, görevden almanın Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın doğrudan bir sonucu olduğu belirtildi; 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna takımını taşıyan teknik direktöre yönelik yönetimin güveni, bu olayla birlikte kesin olarak sarsılmıştı.

Karar, Seattle’da Belçika’ya karşı yaşanan feci yenilgiden birkaç gün sonra geldi. “Teranga Aslanları” olarak bilinen Senegal milli takımı, Habib Diara ve Ismaïla Sarr’ın golleriyle 2-0 öne geçmişti, ancak son dakikalarda savunması çöktü ve Romelu Lukaku umut golünü attı. ardından Yuri Tielemans skoru eşitleyerek maçı uzatmalara götürdü ve son olarak uzatma süresinde bir penaltı golüyle Belçika’nın tur atlamasını sağladı.

Yürütme Kurulu toplantısının ardından yayınlanan resmi açıklamada, Federasyon bu kararın “takımın performansının ve gelecekteki beklentilerinin değerlendirilmesinden” kaynaklandığını belirtti. Federasyon, değişikliğin “Senegalli futbolun yararına” yapıldığını vurguladı ve Başkan Abdullah Fal’ı, yürürlükteki yönetmelik ve sözleşmelere uygun olarak teknik direktöre resmi bildirimde bulunmakla görevlendirdi.

İç gerilimler

Senegal, Fransa ve Norveç’e karşı iki mağlubiyetle sonuçlanan zorlu bir grup aşamasının ardından, Irak’ı 5-0’lık ezici bir skorla mağlup ederek eleme şansını kurtardı ve üçüncü sırayı alan en iyi takımlardan biri olarak turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Thiao’nun taktiksel tercihleri, as oyuncuları yönetme şekli ve takımın üstünlüğünü koruyamama durumu, yoğun bir incelemeye maruz kaldı. Öte yandan, iç gerginliklere dair sızan haberler tartışmaları alevlendirdi; özellikle kaotik koşullarda imzalanan Thiao’nun sözleşmesi ve turnuva süresince heyetin çalışmalarını engellediği iddia edilen birçok aksaklık, Federasyon’u imajını korumak için iftira davası açmaya itti.

Kapsamlı yeniden yapılandırma ve aday isimler

Yürütme Komitesi, Federasyon Başkanı’na tüm milli takımlarda kapsamlı bir yeniden yapılanma gerçekleştirme görevi verdi. Başkan, kararın nedenlerini açıklamak ve gelecekteki yönelimleri netleştirmek üzere Pazartesi günü Léopold Sédar Senghor Stadyumu’nda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Senegalli basın, Habib Bay, ve Patrick Vieira’nın adlarını, Tiaw’ın halefi olarak birkaç gündür yoğun bir şekilde gündeme getirdi. Fransız Hervé Renard’ın adı da bu listeye eklendi. Bu durum, Dünya Kupası’ndan büyük bir hayal kırıklığıyla ayrılmadan önce büyük hedefleri olan takımı yeniden canlandırabilecek bir projeyi yeniden inşa etme göreviyle, Teranga Aslanları için yeni bir dönemin başlamak üzere olduğuna işaret ediyor.

Böylece, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen, atanmasından iki yıldan az bir süre sonra baş antrenörlük görev süresi sona eren Babi Thiaw dönemi resmen kapanmış oldu; bu da futbol dünyasında Dünya Kupası’ndaki başarısızlığın affedilemez olduğunun bir kanıtıdır.