Real Madrid kulübü bugün pazartesi, öne çıkan oyuncularından birinin İngiltere Premier Lig'e transfer olduğunu açıkladı.

Resmi internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Real Madrid, oyuncusu Gonzalo Garcia'nın iki kulüp arasında transferin tamamlanmasına yönelik anlaşmaya varılmasının ardından Fulham'a transfer olduğunu duyurdu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Gonzalo Garcia, henüz 10 yaşındayken, 2014 yılında Real Madrid'e katılmış ve 11 sezon boyunca kulübün bir parçası olmuştu."

Açıklama şöyle devam etti: "Gonzalo Garcia, A takım forması giydiği dönemde bir kez Dünya Kulüpler Kupası ve bir kez de İspanya Ligi şampiyonluğunu kazanmayı başardı."

Açıklamanın devamında şunlar aktarıldı: "Gonzalo Garcia her zaman Real Madrid'in değerlerini temsil etti. Kulüp, oyuncuya, geçirdiği yıllar boyunca gösterdiği bağlılık ve fedakârlık için teşekkür etti."

Açıklama şöyle sona erdi: "Real Madrid, kulübün her zaman onun evi olmaya devam edeceğini vurgular ve hem kendisine hem de ailesine hayatının yeni evresinde başarılar diler."

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" ağındaki hesabından, transferin 40 milyon avro sabit ücret ve buna ek olarak 2 milyon avro bonusla gerçekleştiğini, Real Madrid'in oyuncunun yeniden satışından elde edilecek bedelin yüzde 30'unu elinde tuttuğunu, ayrıca oyuncuyu "Santiago Bernabeu"ya geri getirmeye yönelik gelecekteki herhangi bir teklifi eşleştirme hakkına sahip olduğunu belirtti.

