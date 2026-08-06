Real Madrid, bugün perşembe günü, Brezilyalı yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesini uzattığını ve oyuncunun 30 Haziran 2032'ye kadar takımda kalacağını açıkladı.

Kulüp, resmi sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Real Madrid ile Vinicius'un oyuncunun sözleşmesinin uzatılması konusunda anlaşmaya vardığını ve oyuncunun takım formasıyla altı sezon daha yoluna devam edeceğini belirtti.

Vinicius, Temmuz 2018'de Brezilya ekibi Flamengo'dan Real Madrid'e katıldığında 18 yaşındaydı ve o tarihten bu yana kulüp formasıyla 375 maça çıktı, bu maçlarda 128 gol kaydetti.

Beyazlılar ile geçirdiği kariyeri boyunca oyuncu 14 kupa kazandı; bunlar 2 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 2 UEFA Süper Kupa, 3 İspanya La Liga, 1 İspanya Kral Kupası ve 3 İspanya Süper Kupası şeklinde sıralanıyor.

Real Madrid, Vinicius'un golleri ve gol pasları sayesinde bu başarılarda belirleyici bir rol oynadığına dikkat çekti; bunların arasında takımın 2022'de Paris'te ve 2024'te Londra'da kazandığı iki UEFA Şampiyonlar Ligi finalindeki golleri de yer alıyor.

Kulüp ayrıca Brezilyalı yıldızın kazandığı öne çıkan bireysel ödülleri de sıraladı; 2024 yılı FIFA "The Best" Dünyanın En İyi Oyuncusu ödülünü kazandı, 2024 Interkıtasal Kupa'nın en iyi oyuncusu, 2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu ve 2022 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Altın Topu ödüllerini aldı; bunlara ek olarak 2021-2022 sezonu Şampiyonlar Ligi'nin en iyi genç oyuncusu ödülünü de kazandı.

Açıklamada ayrıca Vinicius'un 2024 yılı FIFA ideal 11'ine seçildiği, 2023 ve 2024 yıllarında iki kez FIFA FIFPro World11 takımında yer aldığı ve üç sezon üst üste UEFA Şampiyonlar Ligi ideal 11'ine girdiği belirtildi.

Real Madrid açıklamasını, Vinicius Junior'ın takımın en önemli oyuncularından biri ve kulüp tarihinin en başarılı dönemlerinden birinin en öne çıkan simgelerinden biri haline geldiğini vurgulayarak tamamladı.

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