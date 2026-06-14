Resmi: Real Madrid, Portekizli bir oyuncuyla anlaşma imzaladı

Real Madrid, bugün Pazar günü, Real Sociedad'dan gelen Portekizli orta saha oyuncusu Andréa Gassinto ile 1 Temmuz'dan 30 Haziran 2030'a kadar geçerli olacak 4 yıllık bir sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Bu transfer, Kraliyet Kadın Takımı'nın orta sahasını İspanya Ligi'nde deneyimli bir uluslararası oyuncuyla güçlendirecek.

Kral kulübü, internet sitesinde yayınlanan resmi bir açıklamada, Portekiz milli takımında düzenli olarak forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun, Real Sociedad'da geçirdiği 4 yılın ardından gelecek sezonun başında resmi olarak takıma katılacağını doğruladı.

Gacinto, son dört sezonda Real Sociedad'ın orta sahasında kilit bir rol oynadı ve Real Madrid'in transferi kesinleştirmeden önce İspanya Ligi'ndeki büyük kulüplerin dikkatini çeken dikkat çekici performanslar sergiledi.

Portekizli oyuncu, profesyonel kariyerine 2019-2022 yılları arasında forma giydiği Sporting Lizbon'da başladı ve Real Sociedad'a transfer olmadan önce bu kulüpte Portekiz Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları kazandı.