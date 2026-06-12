Resmi: Real Madrid iki oyuncunun ayrıldığını duyurdu

Real Madrid kulübü Cuma günü, kadın takımının yıldız oyuncuları Caroline Weir ve Teresa Abilera'nın bu sezonun sonunda ayrılacağını duyurdu. Bu karar, kulübün kadın futbol tarihindeki önemli bir dönemin sonunu getiriyor.

Kulüp, resmi kanallarında yayınlanan bir açıklamayla, 63 golle takımın tarihi golcüsü olan İskoç orta saha oyuncusu Caroline Weir'in, 2022'de kulübe katıldığından bu yana geçirdiği 4 yılın ardından gelecek sezondan itibaren takımda yer almayacağını doğruladı.

Real Madrid, Weir'in adanmışlığı ve olağanüstü performansına minnettarlığını dile getirerek, kulüpte bulunduğu süre boyunca gösterdiği bağlılık ve profesyonelliği övdü ve gelecekteki kariyerinde başarılar diledi.

Weir, Real Madrid'den aşılması zor rekorlarla ayrılıyor. 125 resmi maçta 63 gol atarak takımın tarihinin en golcü oyuncusu olan Weir, ligin asist kraliçesi de oldu ve Madrid ekibinin hücum gücünün önemli bir parçası haline geldi.

Bu bağlamda, Real Madrid ayrıca, beyaz formayı giydiği 6 sezonluk kariyerini sonlandıran İspanyol orta saha oyuncusu Teresa Abilera'nın ayrıldığını da duyurdu.

Real Madrid, resmi internet sitesi üzerinden Abilera'nın gelecek sezon takımda yer almayacağını doğruladı ve kulüpte geçirdiği altı sezon boyunca "Real Madrid'in değerlerini temsil ettiği için ona sevgi ve minnettarlığını" dile getirdi.

Teresa, 170 maça çıkıp 13 gol attıktan sonra Kraliyet Kulübü'nden ayrılıyor. Real Madrid'de geçirdiği süre zarfında, 2023 yılında İspanya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nı, 2024 yılında ise Avrupa Uluslar Ligi şampiyonluğunu kazandı.

Kulübün açıklamasında, "Real Madrid her zaman onun yuvası olacak ve ona ve tüm ailesine hayatının bu yeni aşamasında başarılar diliyoruz" denildi.

Wear ve Abilera'nın ayrılışı, Real Madrid için büyük bir kayıp anlamına geliyor. Kulüp, yakın tarihindeki en önemli iki yıldızını kaybediyor. Her ikisi de istatistikler açısından ya da saha içi ve dışı etkileri açısından aşılması zor bir miras bıraktı.