Resmi: Real Madrid bir oyuncuyla daha yollarını ayırdı!

İtalyan kulübü Lazio, bugün Pazar günü, Real Madrid Akademisi’nin en öne çıkan mezunlarından biri olan 19 yaşındaki İspanyol orta saha oyuncusu Bruno Glasce ile, oyuncunun haklarının %50’si karşılığında 4 milyon avroluk kalıcı bir transfer anlaşması imzaladığını resmen duyurdu.

İtalyan kulübünün internet sitesinde yayınlanan resmi açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Lazio Kulübü, Real Madrid’den Bruno Glasie ile kalıcı bir sözleşme imzaladığını duyurmaktan memnuniyet duyar. Anlaşma gereği, İspanyol kulübü oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından elde edilecek gelirin bir kısmını elinde tutacaktır.”

İspanya'nın Lida kentinde doğan Glasie, 2023 yılında Getafe'den Real Madrid'e katılmış ve kısa sürede kulübün akademisindeki en umut verici yeteneklerden biri olarak öne çıkmıştı. Genç takımla birlikte UEFA Gençler Ligi ve Şampiyonlar Kupası şampiyonluklarını kazanmıştı.

Oyuncu, birkaç hafta önce sosyal medya hesaplarından yayınladığı bir mesajla Real Madrid’e veda etmiş, ancak gideceği kulübü açıklamamıştı. Ardından, genç oyuncularla kadrosunu güçlendirme planı kapsamında Glasi’yi kadrosuna katmayı başaran Lazio ile transferi resmen sonuçlandı.

Glasi, Avrupa’nın en köklü kulüplerinden birinin akademisinde geliştirdiği yeteneği ve teknik becerileriyle “Biancocelesti”nin orta sahasına önemli bir katkı sağlayacak. Real Madrid ise oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından pay alacağını garanti altına aldı.