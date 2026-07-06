Resmi olarak… Tottenham, tarihindeki en pahalı transferi açıkladı

Tottenham Hotspur Kulübü, bugün Pazartesi günü, Newcastle United’dan gelen Avrupa’nın en önde gelen orta saha oyuncularından biriyle kalıcı transfer anlaşması imzaladığını resmen duyurdu.

Spurs, yeni sezonun başlamasından önce kadrosunu güçlendirmek amacıyla Newcastle United'ın orta saha yıldızı İtalyan oyuncu Sandro Tonali'yi, kulüp için rekor niteliğinde ve değeri 100 milyon sterline ulaşabilecek bir transferle kadrosuna kattı.

"BBC"ye göre, Tottenham yaklaşık 80 milyon sterlinlik bir teklif sunmuştu ancak Newcastle bunu reddetmişti. Bununla birlikte, kulüp Tottenham ile nihai bir anlaşmaya vardı; Londra kulübünün ilk taksit olarak 92,5 milyon sterlin, ek ödemeler olarak da 7,5 milyon sterlin ödemesi bekleniyor.

İngiliz haber ağı, transferin toplam tutarının 100 milyon sterlin, yani yaklaşık 116 milyon ABD doları olacağını ve bunun Spurs tarihindeki en pahalı transfer olacağını belirtti.

26 yaşındaki İtalyan oyuncu, Spurs forması giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu açıkladı ve kulübe geldiği andan itibaren ilk izleniminin “harika” olduğunu vurguladı.

Oyuncu şöyle konuştu: “Teknik direktörle yaklaşık iki saat boyunca kulüp, taraftarlar, stadyum ve oyun tarzı hakkında konuştum. Her şey adeta sihir gibiydi ve Tottenham’a katılmam gerektiğini hemen anladım. Daha önce bu takıma karşı birkaç kez oynamıştım ve taraftarları sayesinde atmosfer her zaman olağanüstüydü… Sezonun başlamasını sabırsızlıkla bekliyorum.”

Tottenham’ın sportif direktörü Johan Lang ise yeni transferi överek şunları söyledi: “O, Avrupa’nın en iyi orta saha oyuncularından biri ve bize katıldığı için çok mutluyuz.”

Oyuncu, 2023 yılında İtalya’nın Milan takımından İngiltere’ye gelmiş ve 2025 yılında Newcastle ile İngiltere Lig Kupası’nı kazanmıştı.

Newcastle ise oyuncusunun Tottenham’a transferini doğrulayan resmi bir açıklama yayınlayarak, “Açıklanmayan transfer bedeli, kulüp tarihindeki en büyük ikinci satış işlemini temsil ediyor” dedi.