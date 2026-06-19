Resmi olarak... Suudi Al-Ahli, yaz transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı

Suudi Arabistan’ın Al-Ahli kulübü, yaklaşan yaz transfer dönemi kapsamında ilk resmi transferini duyurdu: Norveç’in Tromsø takımından gelen Gambiyalı savunma oyuncusu Abubakar Sidi Kinteh.

Al-Ahli, "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden Kinteh'in takım forması giydiği bir görsel paylaşarak şu yorumu yaptı: "Alfheim Tromsø stadyumlarından Cidde'ye, Gambiyalı Abubakar Sidi'ye yeni evinde hoş geldin diyoruz."

Suudi kulübü transferin ayrıntılarını açıklamadı, ancak daha önceki basın haberleri, Kinteh’in 2031’de sona erecek 5 yıllık bir sözleşmeyle takıma katılacağını doğrulamıştı.

Haberlerde, Gambiyalı savunma oyuncusunun 7 milyon euro karşılığında Al-Ahli'ye katılacağı ve bu tutarın Suudi kulübü tarafından Norveçli kulübe birkaç taksitte ödeneceği belirtildi.

Böylece 19 yaşındaki oyuncu, Al-Ahli’nin önümüzdeki yaz transfer döneminde yaptığı ilk transfer oldu. Özellikle Fildişili orta saha oyuncusu Frank Kessié’nin ayrılmasının yaklaşmasıyla birlikte, daha fazla transferin gerçekleşmesi bekleniyor.

Kinteh, Avrupa futbol sahalarında öne çıkan genç yeteneklerden biri olarak kabul ediliyor; hatta geçtiğimiz Mayıs ayında Norveç Ligi’nde en iyi genç oyuncu ödülünü kazanmıştı.