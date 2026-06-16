Resmi olarak... Real Madrid, yıldız oyuncusuyla sözleşmesini 2027'ye kadar uzattı

Real Madrid kulübü, bugün Salı günü, önde gelen oyuncularından birinin sözleşmesini bir yıl uzattığını duyurdu.

Real Madrid, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Kulüp ve Antonio Rüdiger, oyuncunun sözleşmesini 30 Haziran 2027 tarihine kadar uzatma konusunda anlaştı" dedi.

Antonio Rüdiger'in Real Madrid ile olan önceki sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyordu.

Birçok haber, Real Madrid'in bu yaz Liverpool'un savunma oyuncusu Ibrahima Konaté ile bedelsiz bir anlaşma imzaladığını ve kulübün transfer döneminde başka bir savunma oyuncusu ile anlaşma yapmayı planladığını doğruladı.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano, "X" hesabında, Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho'nun, kulübün Alman savunmacıyla sözleşmesini yenilemesinin arkasındaki isim olduğunu yazdı.