Real Madrid, geçen sezonun sonunda Liverpool’dan ayrılan Fransız milli defans oyuncusu İbrahima Konaté’yi 4 yıllık sözleşmeyle kadrosuna katarak, yeni sezona hazırlık kapsamında üçüncü yaz transferini duyurdu.

Real Madrid, Perşembe sabahı resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, “Kulüp ve İbrahima Konaté, oyuncunun 30 Haziran 2030 tarihine kadar önümüzdeki dört sezon boyunca takımda forma giymesi yönünde bir anlaşmaya vardı” dedi.

Bu transfer, Chelsea'den Mark Kokoria ve Manchester City'den Bernardo Silva'nın takıma katılmasından birkaç gün sonra gerçekleşti. Real Madrid, bu hamleyle İngiltere'nin "Premier Lig" yıldızlarını hedeflemeye devam ediyor.

2026 Dünya Kupası için Fransa milli takımının kampında bulunan Konaté, geçen sezonun sonunda eski kulübü Liverpool'dan ayrıldıktan sonra Real Madrid'e bedelsiz transfer oldu.

Real Madrid'in Fransız stoperle anlaşması, yeni teknik direktör José Mourinho'nun talebi üzerine gerçekleşti. Portekizli teknik adam, takımın savunma hattını yeniden yapılandırmak istiyor. Konaté'nin yanı sıra, savunmanın merkezinde Kukuriya ve Denzel Dumfries ile kanatlar da güçlendirilecek.

Konaté, önümüzdeki sezon Mourinho’nun kadrosunda yer almak için Antonio Rüdiger, Éder Militão, Den Hoeven ve Raúl Asensio ile rekabet edecek.

27 yaşındaki Konaté, Reds'te 5 sezon geçirdi ve bu süre zarfında kazanılabilecek dört yerel şampiyonluğu elde etti: Premier Lig (iki kez), FA Kupası, Lig Kupası ve Community Shield; ancak herhangi bir kıtasal şampiyonluk kazanamadı.

Konaté, Jürgen Klopp ve ardından Arne Slot’un sistemlerinde kilit bir rol oynadı; tüm turnuvalarda toplam 183 maça çıktı ve Hollandalı Virgil van Dijk ile güçlü bir savunma ikilisi oluşturdu.

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