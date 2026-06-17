Resmi olarak… Real Madrid, Bernardo Silva ile sözleşme imzaladığını duyurdu

İspanyol kulübü Real Madrid, bu yaz transfer döneminde Manchester City'den Portekizli Bernardo Silva ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Real Madrid, yaptığı resmi açıklamada, kulübün Bernardo Silva ile 30 Haziran 2028 tarihine kadar geçerli olacak iki sezonluk bir sözleşme imzalayarak takım kadrosuna katılması konusunda anlaşmaya vardığını belirtti.

Silva, Manchester City'de geçirdiği yılların ardından Real Madrid'e katılıyor. Silva, İngiliz takımının kadrosunda en önemli oyunculardan biriydi ve kulüp ile birlikte birçok ulusal ve kıtasal şampiyonluk kazandı.

Portekizli oyuncu, birden fazla pozisyonda oynayabilme yeteneği, gol fırsatları yaratma becerisi ve gol katkısı sayesinde son yıllarda Avrupa’nın en öne çıkan hücum orta saha yıldızlarından biri olarak kabul ediliyor.

Silva’nın, Real Madrid’in yeni sezonda kadrosuna güçlü bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu transfer, kulübün Avrupa sahnesinde büyük deneyime sahip oyuncularla kadrosunu güçlendirme çabalarının bir parçası olarak, Portekizli José Mourinho’nun Real Madrid’deki ikinci döneminin başlamasıyla eş zamanlı olarak gerçekleşti.

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