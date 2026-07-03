Al-Nassr Kulübü, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus’un yerine Avustralyalı Ange Postecoglou’yu gelecek sezon takımın teknik direktörü olarak atadığını duyurdu.

Al-Nassr, geçen sezonun sonunda Suudi Arabistan Ligi şampiyonluğuna ulaşmasına rağmen Jesus'un kulüpten ayrılma kararı almasının ardından, gelecek sezon takımı yönetecek yeni bir teknik direktör arayışına başlamıştı.

Al-Nassr Kulübü, bugün Cuma günü "X" sitesindeki resmi hesabı üzerinden bir tweet yayınlayarak, Postecoglou ile önümüzdeki iki sezonu kapsayan ve 2028'de sona erecek bir sözleşme imzaladığını duyurdu.

Başkent kulübü mesajında şunları yazdı: “Yeni bir sayfa açılıyor: Bay Ange Postecoglou, Al-Nassr Futbol Kulübü A Takımı’nın teknik direktörü olarak iki sezonluk bir sözleşme imzaladı. Allah’ın izniyle, kendisine ve ekibine Al-Nassr’daki yolculuklarında başarılar diliyoruz.”

60 yaşındaki teknik direktör, geçen Ekim ayında Nottingham Forest'tan, atanmasından yaklaşık 40 gün sonra görevden alınmasından bu yana yaklaşık 9 ay süren bir aradan sonra teknik direktörlüğe geri dönecek.

Yunan kökenli teknik direktör, 2013 ile 2017 yılları arasında Avustralya Milli Takımı’nı, ardından Japonya’nın Yokohama takımını, İskoçya’nın Celtic takımını ve 2023 ile 2025 yılları arasında Tottenham Hotspur’u çalıştırarak büyük bir teknik direktörlük tecrübesine sahiptir.

Al-Nassr kulübünün son dönemde birçok teknik direktörle adı anıldığı biliniyor; bunların en önemlisi, Portekiz Milli Takımı teknik direktörü İspanyol Roberto Martínez’ti, ancak kulüp sonunda Postecoglou’yu atamaya karar verdi.