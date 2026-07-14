Manchester United, yeni sezondan itibaren “Kırmızı Şeytanlar”ın kadrosunu güçlendirmek üzere Aston Villa’dan transfer edilen Belçikalı Yuri Tielemans ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Manchester United, resmi internet sitesinde yayınladığı açıklamada, Tielemans'ın kulüple Haziran 2031'e kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını ve bu yaz, Chelsea'den Andre Santos ve Leeds United'dan kaleci Karl Darlow'un ardından üçüncü transfer olduğunu belirtti.





Resmi açıklamada ayrıca şunlar yer aldı: “Belçika milli takımında 90 kez forma giyen Tielemans, milli takımını turnuvanın çeyrek finaline taşıyan Dünya Kupası’ndan yeni döndü.”

Açıklamada şöyle devam edildi: “Geçen sezon Aston Villa formasıyla yedi asist yapan Tielemans, final maçında Freiburg’a karşı açılış golünü atarak takımının Avrupa Ligi şampiyonluğuna katkıda bulundu.”

Şöyle devam etti: “Forvetler ve orta saha oyuncuları arasında, Telemans, Premier Lig’de her 100 pas başına savunma hatlarını en çok aşan oyuncuydu; ayrıca baskı altındayken en çok derin pas veren ikinci oyuncuydu.”









Yuri Tielemans ise Manchester United’ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Manchester United’a katıldığım için ne kadar gurur duyduğumu kelimelerle ifade etmek zor. Böylesine özel bir kulübe imza atmak inanılmaz bir duygu; bu, futbola ilk kez aşık olduğum günden bu yana gösterdiğim yıllarca süren özverinin taçlandırılması.”

Ve ekledi: “Bu oyunda başarıya ulaşma şerefine nail oldum ve bu da daha fazlasını başarma kararlılığımı artırdı. Kulüpteki herkesin hedefi son derece net; hepimiz önümüzdeki yıllarda en büyük şampiyonlukları kazanmaya kararlıyız.”

Öte yandan, futbol direktörü Jason Wilcox şunları söyledi: “Yuri, son yedi yıl boyunca Premier Lig’in en öne çıkan orta saha oyuncularından biri olmuştur. Manchester United’da başarılı olmak için gerekli olan tüm teknik özelliklerin yanı sıra hırs ve zihniyete de sahiptir.”

Şöyle devam etti: “Yuri, olağanüstü bir istikrar sergiliyor ve takımımıza daha fazla sakinlik, yaratıcılık ve liderlik katacak. Hem sahada hem de soyunma odasında bu kadar etkili ve deneyimli bir oyuncuyu kadromuza katmaktan mutluluk duyuyoruz. En büyük şampiyonluklar için rekabet edebilecek bir takım oluşturmaya devam ediyoruz.”







