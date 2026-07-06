Resmi olarak… Kulüp, yaz transfer dönemindeki ilk transferini açıkladı

Suudi Al-Ittihad Kulübü, yeni sezona hazırlık kapsamında yönetim kadrosunun takımı güçlendirme çabaları çerçevesinde, önümüzdeki dönemde A takım kadrosunu takviye etmek üzere Rakan Kaabi ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Ittihad, resmi hesapları üzerinden oyuncunun takım formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, dört sezonluk bir sözleşmeyle transferin tamamlandığını doğruladı. Böylece Kaabi, 2030 yazına kadar “Al-Amid”in kadrosunda yer alacak.

Al-Ittihad Kulübü'nün sportif direktörü Frank Kabo, yeni oyuncuyu memnuniyetle karşılayarak, takımdaki kariyeri boyunca başarılar diledi ve önümüzdeki yıllarda başarı ve zaferlere katkıda bulunmasını umduğunu belirtti.

Kulüp yaptığı açıklamada, Rakan Kaabi ile yapılan sözleşmenin, takıma teknik katkı sağlayabilecek oyuncularla kadroyu güçlendirme ve çeşitli yerel ve kıtasal turnuvalarda rekabeti sürdürme yönündeki yönetim planının bir parçası olduğunu vurguladı.

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Al-Ittihad yönetimi, özellikle takımının tüm şampiyonluklar için yeniden rekabet etmesini umut eden “Al-Amid” taraftarlarının beklentilerini karşılayamayan bir sezonun ardından, yeni sezon başlamadan önce takımı güçlü bir şekilde yeniden yapılandırmaya çalışıyor.

Kaabi’nin önümüzdeki günlerde Al-Ittihad antrenmanlarına katılması bekleniyor. Bu, teknik ekibin liderliğinde yeni sezon hazırlık dönemine başlamak için bir adım niteliğinde ve Kaabi, “Al-Amid” formasıyla çıktığı ilk günden itibaren takımın planlarında yer almayı hedefliyor.

Al-Ittihad yetkilileri, kulübün önümüzdeki yıllarda eski ihtişamını geri kazanıp podyumlara güçlü bir şekilde geri dönebilecek bir kadro oluşturma çabaları kapsamında, bu transferin takıma yeni bir katkı sağlayacağını umuyor.