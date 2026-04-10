Resmi olarak... Kraliyet Ordusu'nun yıldız oyuncusu, doping nedeniyle 3 ay süreyle men edildi

Fas Kraliyet Ordusu Kulübü, bugün Cuma günü, Afrika Futbol Konfederasyonu Disiplin Komitesi'nden önde gelen oyuncularından birine 3 ay süreyle men cezası verildiği yönünde resmi bir karar aldığını duyurdu.

Kraliyet Ordusu, yarın Cumartesi günü Afrika Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Nahda Berkane ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

Kraliyet Ordusu, resmi bir açıklamada şunları söyledi: "Kamuoyuna duyururuz ki, dopingle mücadele alanında uygulanan periyodik denetimler kapsamında, Afrika Dopingle Mücadele Komitesi tarafından, Afrika turnuvalarından bir maçın ardından Zinedine El Drak'a ait anormal bir test sonucu olduğu konusunda bilgilendirildik."

Açıklamada ayrıca: "Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Disiplin Komitesi'nin 8 Nisan 2026 tarihli kararı uyarınca, Zinedine El Drak'ın 9 Nisan 2026 tarihinden itibaren üç (3) ay süreyle cezalandırılmasına karar verildi" denildi.

Kulüp, "Bu bağlamda, kulüp, oyuncunun ilgili makamlarla tam bir işbirliği içinde olduğunu ve sorumluluk ve şeffaflık çerçevesinde yürürlükteki standartlara uyduğunu duyurur. Olayın, oyuncunun yasaklanmış maddeler içerdiğini bilmeden bir ürünü tüketmesinden kaynaklandığını açıklıyor" dedi.

Kulüp, "Bu olayın münferit olduğunu ve spor kariyeri boyunca disiplin ve bağlılıkla öne çıkan oyuncunun profesyonel kariyerini yansıtmadığını" belirtti.

"Oyuncu, spor kariyeri boyunca ulusal şampiyonluklar ve kıtasal turnuvalar dahil olmak üzere birçok kez doping testlerine tabi tutulmuş ve hiçbir ihlal kaydı bulunmamıştır."

"Kulüp, dopingle mücadele kurallarına ve yönetmeliklerine sıkı sıkıya bağlı olduğunu ve takımın tüm bileşenlerinde dürüstlük ve profesyonellik değerlerini yerleştirmeye her zaman özen gösterdiğini bir kez daha teyit eder. Yönetim, iç tüzüğü çerçevesinde ve yürürlükteki yasal gerekliliklere uygun olarak bu durumda uygun gördüğü tüm önlemleri alacaktır.".



