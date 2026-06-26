Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Al Shabab v Al Hilal: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Resmi olarak… Hamdullah, Roshen Ligi’nde beşinci sezonuna başlıyor

A. Hamdallah
Premier Lig
Fas
Al-Taawoun
Al Nassr FC
Al Ittihad
Al Hilal
Al Shabab
Fas
Suudi Arabistan

Faslı yıldız, Suudi Ligi’ndeki serüvenine devam ediyor

Faslı Abdurrazak Hamdallah, geçtiğimiz yıllarda dolu dolu bir kariyerin ardından, Roshen Profesyonel Ligi’nde yeni bir maceraya atılmaya karar verdi.

Hamdallah, daha önce Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Shabab kulüplerinde forma giymişti; son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ile yaşadığı kriz sonrasında "Aslanlar"dan ayrılmıştı.

Ayrıca okuyun... Eski Al-Ittihad yöneticisi: "Yalanlar" Hamdallah'ın krizlerinin sebebi... Cidde'de haksızlığa uğradı!

Suudi kulübü Al-Taawoun, sosyal medya platformu “X” üzerindeki resmi hesabı üzerinden Hamdallah ile sadece bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Taawoun, hesabından şu mesajı paylaştı: “Çok güçlü, hücumda cesur, etkileyici… Al-Sati, Kurtlar Tribünü’nün desteğiyle güçleniyor.”

Hamadallah, Roshen Ligi tarihinin en önde gelen profesyonel futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. 156 golle, Suriyeli Ömer El-Soma’nın (162) ardından ligin tüm zamanların en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.”


Reklam