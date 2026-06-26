Resmi olarak… Hamdullah, Roshen Ligi’nde beşinci sezonuna başlıyor

Faslı Abdurrazak Hamdallah, geçtiğimiz yıllarda dolu dolu bir kariyerin ardından, Roshen Profesyonel Ligi’nde yeni bir maceraya atılmaya karar verdi.

Hamdallah, daha önce Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal ve Al-Shabab kulüplerinde forma giymişti; son olarak Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco ile yaşadığı kriz sonrasında "Aslanlar"dan ayrılmıştı.

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Suudi kulübü Al-Taawoun, sosyal medya platformu “X” üzerindeki resmi hesabı üzerinden Hamdallah ile sadece bir sezonluk sözleşme imzaladığını duyurdu.

Al-Taawoun, hesabından şu mesajı paylaştı: “Çok güçlü, hücumda cesur, etkileyici… Al-Sati, Kurtlar Tribünü’nün desteğiyle güçleniyor.”

Hamadallah, Roshen Ligi tarihinin en önde gelen profesyonel futbolcularından biri olarak kabul ediliyor. 156 golle, Suriyeli Ömer El-Soma’nın (162) ardından ligin tüm zamanların en çok gol atan ikinci oyuncusu konumunda bulunuyor.”



