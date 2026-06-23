Resmi olarak… Gattuso, Calcio’dan antrenmanlara geri dönüyor

İtalya Milli Takımı’nın eski teknik direktörü Gennaro Gattuso, yeni sezonda bir Serie A takımının başına geçerek futbola geri döndü.

48 yaşındaki teknik direktör, 3 Haziran'da Roma'daki Lazio kampına girerken görüldü ve burada kulüp yöneticileri ve başkan Claudio Lotito ile transfer stratejisini görüştü.

Anlaşma aslında 25 Mayıs gibi erken bir tarihte yapılmış gibi görünüyor, ancak bu gelişme resmi olarak ancak bugün öğleden sonra duyuruldu.

Lazio’nun resmi açıklamasında şöyle denildi: “Kulüp, Gennaro Gattuso’nun A Takımı teknik direktörlüğüne atandığını duyurur.”

Açıklamada ayrıca şunlar da yer aldı: “Kulüp, yeni teknik direktörünü sıcak bir şekilde karşılar ve hepimiz, onun tecrübesi, profesyonelliği ve azminin kulübün sportif hedeflerine ulaşmasına katkıda bulunacağından eminiz.”

Bu görev, Gattuso’nun 3 Nisan’da İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etmesinden bu yana üstlendiği ilk görevdir. Gattuso, Bosna-Hersek’e penaltı atışlarında yenilerek Dünya Kupası eleme barajını geçememişti.

2013 yılında Sion kulübünde ilk teknik direktörlük görevine başladığından bu yana, Gattuso sırasıyla Palermo, OF Crete, Pisa, Milan, Napoli, Valencia, Olympique Marseille ve Hajduk Split kulüplerini çalıştırdı.

Gattuso, Haziran 2025'te İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğüne atanmıştı, ancak görevi bir yıldan az sürdü; bu süre zarfında 66 galibiyet elde etti ve 2 mağlubiyet yaşadı.