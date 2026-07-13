İtalyan kulübü Frosinone, bu yaz transfer döneminde Faslı orta saha oyuncusu Anwar Al-Azouzi ile resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp, resmi bir açıklamada, 2001 doğumlu El Azouzi'nin 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzaladığını ve önümüzdeki sezonlarda takımın kadrosunda yer alacağını belirtti.

Al-Azouzi ile yapılan bu anlaşma, Frosinone’nin yeni sezona hazırlık sürecinde orta saha seçeneklerini güçlendiriyor.

Al-Azouzi, futbol kariyerine Hollanda kulüplerinin altyapılarında başladı ve yeteneğini defansif orta saha oyuncusu ve çok yönlü bir savunma oyuncusu olarak geliştiren seçkin akademilerde yetişti.

Al-Azouzi, Hollanda liginde önemli deneyimler yaşadı; bunların en önemlisi, profesyonel futbolda kendine yer edinmeye başladığı Dordrecht kulübüydü. Daha sonra PEC Zwolle kulübüne transfer olan Al-Azouzi, fiziksel gücü ve sahaya dair muhteşem görüşü sayesinde dikkatleri üzerine çeken olağanüstü performanslar sergiledi.

Kariyerinde büyük bir adım atan El Azouzi, uzun vadeli bir sözleşmeyle Frosinone’ye katılarak İtalya’ya transfer oldu. El Azouzi, Serie A’da kendini kanıtlamayı ve gelişimini sürdürmeyi hedefliyor.