2026 Dünya Kupası'nda Fas ve Brezilya milli takımlarını karşı karşıya getirecek merakla beklenen karşılaşmadan birkaç gün önce, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Hakem Komitesi, maçı yönetecek hakem ekibinin kimliğini açıkladı.

FIFA, üçüncü grubun zirvesi için büyük bir heyecanla beklenen bu önemli maçta, Sloven hakem Slavko Vinčić liderliğindeki Avrupalı hakem ekibini görevlendirdi.

Maçı yönetmede kendisine, birinci yardımcı hakem olarak vatandaşı Tomaj Klanšnik ve ikinci yardımcı hakem olarak Andraz Kovačič eşlik edecek. Dördüncü hakemlik görevini ise İsviçreli Sandro Scherer üstlenecek ve kendisine yedek yardımcı hakem olarak Stefani de Almeida eşlik edecek.

Maçın, Fas ve Brezilya'nın yanı sıra Haiti ve İskoçya'nın da yer aldığı 3. Grup'ta 14 Haziran 2026 gecesi oynanması planlanıyor.

Yeni Dünya Kupası 10 Haziran'da başlayacak ve 19 Temmuz'a kadar sürecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliği yapacağı turnuva, tarihinde ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek ve turnuva tarihinin en büyük turnuvalarından biri olacak.

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