Resmi olarak… Crispo yeni bir antrenman deneyimine atılıyor

Arjantinli Hernán Crespo, Meksika’nın Atlas takımıyla sözleşme imzalayarak, takımın yeni sezon yerel ligi (Apertura) maçlarına hazırlanmasına öncülük edecek.

Crispó, bir süre takımın teknik direktörlüğünü yürüttükten sonra bu ayın başında kulüple yollarını ayıran vatandaşı Diego Coca'nın yerini alacak.

Atlas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Crispo'nun seçilme nedeninin sahip olduğu engin deneyim ve liderlik vasıfları olduğunu vurgulayarak, "Liderliği, tecrübesi ve futbola olan derin anlayışı, onu bu projeyi yönetmek için ideal bir seçim haline getiriyor" dedi.

51 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz Mart ayında Brezilya'nın São Paulo kulübünden ayrılmasından birkaç ay sonra yeniden göreve dönüyor.

Crispó, 2012 yılında futbolu bıraktığından bu yana birçok teknik direktörlük deneyimi yaşadı. İtalya’da Modena, Arjantin’de Banfield ve Defensa y Justicia’nın yanı sıra Katar’ın Al-Duhail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Ain takımlarını çalıştırdıktan sonra son olarak São Paulo’da görev yaptı.

Arjantinli teknik direktör, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail'i lig, kupa ve lig kupası üçlüsüne ulaştırmış, ardından bir sonraki sezon Al-Ain'i Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Son dönemde Crispo'nun adı, başta Rayo Vallecano, Marsilya, Lazio ve Parma olmak üzere bir dizi Avrupa kulübüyle ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad ile Katar'ın Al-Sadd kulüpleri başta olmak üzere bazı Arap kulüpleriyle anıldı.

Crispó’nun Atlas ile resmi görevine, 1 Ağustos’ta Meksika Ligi’nin açılış haftasında Monterrey’i evinde ağırlayacakları maçta başlaması bekleniyor.

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