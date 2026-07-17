Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
Sao Paulo v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport

Çeviri:

Resmi olarak… Crispo yeni bir antrenman deneyimine atılıyor

Transfers
H. Crespo
Atlas
Liga MX
Arjantin
Meksika

Arjantinli teknik direktör, São Paulo'daki görevinin sona ermesinin ardından geri dönüyor

Arjantinli Hernán Crespo, Meksika’nın Atlas takımıyla sözleşme imzalayarak, takımın yeni sezon yerel ligi (Apertura) maçlarına hazırlanmasına öncülük edecek.

Crispó, bir süre takımın teknik direktörlüğünü yürüttükten sonra bu ayın başında kulüple yollarını ayıran vatandaşı Diego Coca'nın yerini alacak.

Atlas, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Crispo'nun seçilme nedeninin sahip olduğu engin deneyim ve liderlik vasıfları olduğunu vurgulayarak, "Liderliği, tecrübesi ve futbola olan derin anlayışı, onu bu projeyi yönetmek için ideal bir seçim haline getiriyor" dedi.

51 yaşındaki teknik direktör, geçtiğimiz Mart ayında Brezilya'nın São Paulo kulübünden ayrılmasından birkaç ay sonra yeniden göreve dönüyor.

Liga MX
Leon crest
Leon
LEO
Atlas crest
Atlas
ATL

Crispó, 2012 yılında futbolu bıraktığından bu yana birçok teknik direktörlük deneyimi yaşadı. İtalya’da Modena, Arjantin’de Banfield ve Defensa y Justicia’nın yanı sıra Katar’ın Al-Duhail ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al-Ain takımlarını çalıştırdıktan sonra son olarak São Paulo’da görev yaptı.

Arjantinli teknik direktör, 2022-2023 sezonunda Al-Duhail'i lig, kupa ve lig kupası üçlüsüne ulaştırmış, ardından bir sonraki sezon Al-Ain'i Asya Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımıştı.

Son dönemde Crispo'nun adı, başta Rayo Vallecano, Marsilya, Lazio ve Parma olmak üzere bir dizi Avrupa kulübüyle ve Suudi Arabistan'ın Al-Ittihad ile Katar'ın Al-Sadd kulüpleri başta olmak üzere bazı Arap kulüpleriyle anıldı.

Crispó’nun Atlas ile resmi görevine, 1 Ağustos’ta Meksika Ligi’nin açılış haftasında Monterrey’i evinde ağırlayacakları maçta başlaması bekleniyor.

Ayrıca okuyun:

Crispó, Koora'ya verdiği röportajda (2/1): Arjantin, Messi olmasa bile Dünya Kupası şampiyonluğu için favori... 64 yıllık laneti kırmak için iki şart

Crispó, Koora'ya verdiği röportajda (2/2): Al Ahly, Afrika'nın en büyük takımı... Messi'yi çalıştırmayacağım ve Roshen Ligi hakkındaki görüşüm bu

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin