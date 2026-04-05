Resmi olarak... Bernardo Silva ve Manchester City'nin hikayesi sona erdi

Manchester City'nin yardımcı antrenörü Pep Lenders, orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın, kulüpte geçirdiği 9 yılın ardından İngiliz takımındaki son günlerini yaşadığını doğruladı.

Linders, BBC'nin yayınladığı açıklamalarda "Her güzel hikayenin bir sonu vardır" dedi.

31 yaşındaki Bernardo Silva'nın adı, Barcelona veya Juventus'a transfer olmasının yanı sıra ABD'deki kulüplerle de anılıyor.

"Bir oyuncuyu asla benzer bir oyuncuyla telafi edemezsiniz, çünkü böyle bir oyuncu yoktur" diye ekledi.

"Bernardo Silva, maçları kontrol etme şekli, hareketleri, topu alışı, liderliği ve çözüm bulma yeteneği açısından eşsiz bir oyuncu" diye devam etti.

"Bu zor olacak, çünkü tek bir maçta bile oynamadığında ne kadar özlendiğini göreceksiniz. Bunu bir sezon boyunca düşünün" dedi.

"Ancak dediğim gibi, her güzel hikayenin bir sonu vardır ve umarım son ayların tadını çıkarır ve kendisine yakışır bir veda alır... Bunu hak ediyor" diye sözlerini tamamladı.

Ayrıca okuyun

Beklenmedik bir dönüş... Real Madrid bedelsiz transferden vazgeçti