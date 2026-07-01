Resmi olarak… Barcelona, yıldız oyuncusunun sözleşmesini uzattı

Barcelona Kulübü, Danimarkalı savunma oyuncusu Andreas Christensen’in sözleşmesini resmi olarak uzattığını duyurdu; böylece oyuncu, 2028 yılına kadar Katalan kulübünde kalmaya devam edecek.

Barcelona, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 2022 yazında Chelsea'den transfer edilen Andreas Christensen'in önümüzdeki sezonun Barcelona'daki beşinci sezonu olacağını belirtti.

Şu ana kadar Katalan kulübünde geçirdiği dört sezon boyunca, Barcelona formasıyla 98 resmi maça çıktı: 71'i La Liga, 15'i Şampiyonlar Ligi, 2'si Avrupa Ligi, 6'sı İspanya Kral Kupası ve 4'ü İspanya Süper Kupası maçları. Bu süre zarfında La Liga’da üç şampiyonluk, İspanya Kral Kupası’nda bir şampiyonluk ve İspanya Süper Kupası’nda üç şampiyonluk kazandı.

Christensen, 2025/26 sezonunda sakatlıklarla boğuştu; Danimarkalı oyuncu, kendisini yaklaşık altı ay sahalardan uzak tutan ciddi bir diz sakatlığı geçirdi ve sezon sonunda sahalara geri döndü; Mayıs ayı sonunda Valencia’ya karşı oynanan ligin son deplasman maçında forma giydi.

Barcelona’nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sözleşmenin uzatılması, değerli uluslararası deneyime sahip bir oyuncunun takımda kalması anlamına geliyor. Artık tamamen iyileşen Christensen, önümüzdeki sezonlarda Barcelona’nın savunmasına liderlik ve yeteneğini katmaya devam edebilecek.