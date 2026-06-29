Resmi olarak… Barcelona yeni bir transfer anlaşması imzaladı

Barcelona, “Spotify Camp Nou” stadyumundaki VIP koltuk haklarının bir kısmını yeniden satarak önümüzdeki günlerde yaklaşık 14 milyon avro gelir elde etmeye hazırlanıyor. Bu adım, kulübün ekonomik durumunu güçlendirme ve stadyumun geliştirme projesini tamamlama çabaları kapsamında yeni bir ivme kazandıracak.

"Marca" gazetesine göre, 2025 yılının başında VIP koltuk yatırım haklarını satın alan kuruluşlardan biri olan "New Era Vision" grubu, Barcelona'nın onayı ve tüm iç denetim prosedürlerinin tamamlanmasının ardından bu hakların bir kısmını Singapurlu bir şirkete yeniden sattı. Bu satış, kulübe yaklaşık 14 milyon euro gelir sağlayacak.

Barcelona, geçen yılın başında 475 VIP locasının kullanım haklarını 30 yıla kadar süreyle, toplam değeri 100 milyon avroya ulaşan bir anlaşma kapsamında iki yatırımcıya, yani Katarlı “Forta Advisors” şirketi ile “New Era Visionary” grubuna sattığını duyurmuştu.

Katarlı şirket anlaşma bedelinin 30 milyon avrosunu ödedi; “New Era Visionary” ise kalan 70 milyon avroluk tutarı üstlendi. Bu tutarın 28 milyon avrosu sözleşme imzalandığında, 14 milyon avrosu ise ikinci bir taksitte ödendi; anlaşmanın tamamlanması için ise 28 milyon avro daha ödenmesi gerekiyor.

Bu beklenen tutar, Barcelona’nın mali durumunu iyileştirmeye ve ek gelir kaynakları yaratmaya devam ettiği bir dönemde geliyor. Bu süreç, “Spotify Camp Nou” stadyumundaki yenileme ve geliştirme çalışmalarının devam etmesiyle eşzamanlı olarak gerçekleşiyor; bu çalışmalar şu anda tarihi stadyumun modernizasyon projesi kapsamında üçüncü tribünün inşasına odaklanıyor.

Bu yeni nakit akışı, stadyumun yeniden geliştirilmesi projesine ve ticari gelirlerin artırılmasına odaklanarak önümüzdeki yıllarda kulübün ekonomik istikrarını güçlendirmeyi hedefleyen Katalan yönetimine önemli bir destek sağlıyor.