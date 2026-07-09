Resmi olarak… Barcelona yeni bir Latin transferini tamamladı

Barcelona kulübü, bugün Perşembe günü, ülkesindeki Defensor Sporting’den gelen genç Uruguaylı savunma oyuncusu Patricio Pasifico’nun (20 yaşında) kiralık sözleşmesinin, Barcelona Athletic kadrosunda bir sezon daha uzatıldığını ve sözleşmesini kalıcı olarak satın alma opsiyonunun da korunduğunu duyurdu.

İspanyol “Mundo Deportivo” gazetesi, Katalan kulübünün Pasifico’nun yedek takımda sergilediği performanstan oldukça etkilendiğini, ancak sol dizindeki ön çapraz bağ yırtılması nedeniyle kulüpteki geleceği konusunda şüphelerin ortaya çıktığını belirtti.

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Gazete, Barcelona ve Defensor Sporting'in oyuncunun durumunu değerlendirdikten sonra, Pasifico'nun kiralanma süresini bir sezon daha uzatma konusunda anlaşmaya vardıklarını ve Katalan kulübünün, oyuncunun tamamen iyileşip sahalara döndükten sonra sözleşmesini satın alma opsiyonunu elinde tutacağını da ekledi.

Patricio Pasifico, Barcelona Atlético ile 7 maça çıktı ve gelecek vaat eden bir savunma oyuncusu olduğunu gösterdi.

Sol kanatta forma giyen Uruguaylı oyuncu, sol bek veya stoper olarak oynayabiliyor. Yedek takımda başarılı bir performans sergileyen Pasifiko, artık Barcelona'da sakatlığından kurtulmak için gerekli sükuneti bulacak.

Katalan kulübü,Pasifico’nun A takıma yükselme potansiyeline sahip olduğuna inanıyor ve bu nedenle kiralama sözleşmesinde satın alma opsiyonunu muhafaza etti.