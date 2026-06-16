İtalyan kulübü Milan, Portekizli Ruben Amorim’i, Rossoneri’nin Şampiyonlar Ligi’ne katılma başarısızlığının ardından sezon sonunda görevden alınan Massimiliano Allegri’nin yerine, A takımın yeni teknik direktörü olarak resmen atadığını duyurdu.

Amorim, Belenenses ve Benfica kulüplerinde ve Portekiz milli takımında geçirdiği zengin profesyonel futbol kariyerinin ardından, 2018 yılında teknik direktörlük kariyerine başlamıştı.

Casa Pia ve Sporting Braga kulüplerindeki ilk teknik direktörlük deneyimlerinin ardından, Mart 2020'de Sporting Lizbon'un teknik direktörlüğünü üstlendi ve güçlü bir oyun kimliği, taktiksel yenilikçilik ve oyuncuların gelişimine odaklanan bir dönem başlattı. Bu dönem, iki kez Portekiz Ligi şampiyonluğu, iki kez Lig Kupası şampiyonluğu ve bir kez Portekiz Süper Kupası şampiyonluğu gibi somut başarılara dönüştü. Ardından, Rossoneri’ye geçişinden önce kısa bir süre İngiliz kulübü Manchester United’ın teknik direktörlüğünü üstlendi.

Amorim bu adımdan duyduğu mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Kariyeriniz boyunca sizi eşlik eden hedefler vardır ve Milan’ı çalıştırmak benim için her zaman bu hedeflerden biri olmuştur. Bu kulübün tarihi, köklülüğü ve dünya çapındaki olağanüstü taraftar kitlesinin ne anlama geldiğini çok iyi biliyorum. Bu renklerin temsil ettiği değeri tam olarak kavrayarak, bu görevi gurur ve coşkuyla kabul ediyorum. İşe başlamayı ve AC Milan’ı her gün harekete geçiren tutkuyu yaşamayı sabırsızlıkla bekliyorum.”

Kulübün sahibi olan “RedBird Capital Partners” şirketinin yönetici ortağı Jerry Cardinale ise şu yorumda bulundu: “Robin’i yıllardır takip ediyorduk; Sporting’deki dönemi son derece etkileyiciydi ve aradığımız oyun stilini yansıtıyordu. O, yeni nesil Avrupalı teknik direktörler arasında en hazır ve en yaratıcı isimlerden biri; genç, hırslı ve top hakimiyeti ile top kontrolüne dayanan modern bir futbol kimliğine, gelişmiş bir pres sistemine ve net bir taktiksel yaklaşıma sahip."

Cardinali sözlerine şöyle devam etti: “Robin, gol fırsatlarını artıran yüksek pres ve hızlı geçişlere dayalı hücum futboluna inanıyor. Felsefesi vizyonumuzla tam olarak örtüşüyor; ayrıca liderlik vasıfları ve oyuncuları geliştirmedeki zengin geçmişi onu bizim için en öne çıkan seçenek haline getirdi. Robben’in yeteneklerine güveniyoruz ve onu kulübümüzde ağırlamaktan büyük heyecan duyuyoruz.”