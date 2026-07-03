Resmi olarak… Allegri, Napoli’nin yeni teknik direktörü oldu

Napoli Kulübü, Massimiliano Allegri’nin A Takım’ın teknik direktörlüğü görevini üstlendiğini resmen duyurdu. Kulüp, 30 Haziran 2029 tarihine kadar geçerli bir sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü sıcak bir şekilde karşıladı.

Massimiliano Allegri, 1997/1998 sezonunda Napoli forması da giydiği uzun bir futbol kariyerinin ardından, 2003/2004 sezonunda teknik direktörlük kariyerine başladı.

Allegri, 2007/2008 sezonunda Sassuolo'yu ilk kez Serie B'ye tarihi bir yükselişe taşıdı ve aynı yıl Serie C Süper Kupası'nı kazandı. Birkaç ay sonra ise Cagliari ile Serie A'daki ilk sezonuna çıktı, ligi dokuzuncu sırada tamamlayarak "Altın Koltuk" ödülünü kazandı.

Allegri, 2010 yılında Milan’ın teknik direktörlüğünü üstlendi ve Rossoneri tarihindeki 18. Serie A şampiyonluğunu ve 6. İtalya Süper Kupası zaferini kazanmayı başardı.

2014-2019 yılları arasında Juventus’un teknik direktörlüğünü üstlenen Allegri, bu dönemde ligde üst üste beş şampiyonluk, İtalya Kupası’nda üst üste dört şampiyonluk ve Süper Kupa’da iki şampiyonluk kazandı; aynı dönemde Bianconeri’yi iki kez Şampiyonlar Ligi finaline taşıdı.

Allegri, iki yıl sonra Juventus'un başına geri dönerek 2024 yılında beşinci İtalya Kupası'nı kazandı; geçen sezon ise tekrar Milan'ın teknik direktörlüğünü üstlendi ve ligi beşinci sırada tamamladı.

Napoli kulübü, açıklamanın sonunda yeni teknik direktörünü “Hoş geldiniz, Bay Allegri!” sözleriyle karşıladı.



