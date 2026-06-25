Resmi olarak… Al-Ittihad’dan ayrılan ilk yabancı profesyonel oyuncu

Al-Ittihad Kulübü, kadrosundan bir yabancı oyuncunun ayrıldığını duyurdu; bu oyuncu, önümüzdeki yaz transfer döneminde kulüpten ayrılan ilk isim oldu.

Al-Ittihad Kulübü, X sitesindeki resmi hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kolombiyalı forveti Ricardo Carballo'nun önümüzdeki yaz ayrılacağını duyurdu.

Suudi kulübü, sözleşmesinin kalan süresinin satışı konusunda anlaşmaya varılmasının ardından Carbaló'nun Bosnalı Sarayevo kulübüne transfer olacağını açıkladı.

"Transfermarkt" sitesine göre, Karbalo 2024 yazında Kolombiya'nın Barranquilla kulübünden 452 bin euro karşılığında Al-Ittihad'a katılmıştı, ancak takımla hiçbir maçta forma giymemişti.

Cidde'ye varır varmaz Kolombiyalı forvet, bir sezonluk kiralık olarak Cidde kulübüne gönderildi; ardından geçen sezon kiralık sözleşmesi Al-Anwar kulübüyle yenilendi.

Carballo, geçen sezon Al-Anwar formasıyla iyi bir performans sergiledi; 31 maçta 10 gol attı ve 2 asist yaptı. Buna karşılık, Cidde kulübü formasıyla 23 maçta sadece 4 gol kaydetmişti.

Suudi gazeteci Majid Hood daha önce, Bosnalı kulübün 22 yaşındaki oyuncuyu, Al-Ittihad’ın iki yıl önce bu oyuncuyu transfer etmek için ödediği bedelin yarısından daha az bir bedel karşılığında kadrosuna katacağını açıklamıştı.