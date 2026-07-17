Resmi olarak… Al-Ahly’nin kabusu, Jurić’in yerine Pyramids’in başına geçiyor

Pyramids Kulübü, Güney Afrikalı teknik direktör Rolani Mokwena ile önümüzdeki dönemde A takımın başına geçmesi için resmi olarak sözleşme imzaladığını duyurdu.

Kulüp, resmi hesapları üzerinden yeni teknik direktörünü şu sözlerle karşıladı: “Büyük hedefler barındıran yeni bir başlangıç… Hoş geldin, Rolani Mokwena.”

Mokoyena ile yapılan sözleşme, Pyramids yönetiminin önümüzdeki sezon tüm turnuvalarda rekabet edebilmek için yeni bir teknik proje başlatma çabalarının bir parçası olarak gerçekleşti.

Güney Afrikalı Rolani Mokwena, Pyramids ile ilk antrenmanını, geçen sezonun sonunda kulüple sözleşmesi sona eren Jurić'in yerine teknik direktörlük görevini devraldıktan sonra ilk kez Hava Savunma Stadyumu'nda yönetti.

Mısırlı taraftarlar bu genç teknik direktörü çok iyi tanıyor. Son yılların en ünlü Afrika Şampiyonlar Ligi maçlarından birinde en belirgin izi bırakan isim olan Mokoyena, 11 Mart 2023'te Sundowns'u Al Ahly'ye karşı 5-2 galibiyete taşımıştı. Bu maç, Al Ahly'nin onun yönetiminde 5 gol yediği tek maçtı.

38 yaşındaki Mokwena, Afrika kıtasının en önde gelen teknik direktörlerinden biri olarak kabul ediliyor. Sundowns ile Güney Afrika Ligi şampiyonluğuna ulaşan Mokwena, Fas ekibi Wydad’daki görevinden önce hücumcu oyun tarzı ve modern taktiksel fikirleriyle tanınıyordu.