Resmi olarak: 32'li turda 8 eşleşme belirlendi

Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanacak 8 maç resmi olarak belirlendi; bu maçlarla birlikte dünya şampiyonluğu için gerçek mücadele de şekillenmeye başlıyor.

Güney Afrika, ev sahibi Kanada ile karşılaşırken, Fas ise Hollanda ile Arap ve Avrupa futbolu arasında özel bir nitelik taşıyan bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Ayrıca, Brezilya devi Japonya ile hız ve becerinin ön plana çıkacağı bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek; Bosna-Hersek ise turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD milli takımıyla mücadele edecek.

Diğer maçlarda ise Norveç ile Fildişi Sahili arasında dengeli bir karşılaşma, İsveç ile Fransa arasında heyecan verici bir mücadele yaşanacak. Arjantin milli takımı ise Cape Verde ile, tecrübe ile hırslı Afrika takımının meydan okumasının bir araya geldiği bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek. Son olarak, Mısır milli takımı önümüzdeki Cuma günü Avustralya milli takımıyla karşılaşacak.