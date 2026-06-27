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Argentina v Austria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Resmi olarak: 32'li turda 7 karşılaşma belirlendi

Brezilya - Japonya
Brezilya
Japonya
Dünya Kupası
Hollanda - Fas
Hollanda
Fas
Fransa - BLN
Fransa
İsveç
Arjantin
Yeşil Burun Adaları
Güney Afrika - Kanada
Güney Afrika
Kanada
Fildişi Sahili - Norveç
Fildişi Sahili
Norveç
Brezilya
Japonya
ABD
Hollanda
Fas
Meksika
Fransa
İsveç
Arjantin
Cabo Verde
Güney Afrika
Kanada
Côte d’Ivoire
Norveç

Geri kalan maçları bekliyoruz

Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nın 32’li turunda oynanacak 7 maç resmi olarak belirlendi; bu maçlarla birlikte dünya şampiyonluğu için gerçek mücadele de şekillenmeye başlıyor.

Güney Afrika, ev sahibi Kanada ile karşılaşırken, Fas ise Hollanda ile Arap ve Avrupa futbolu arasında özel bir nitelik taşıyan bir mücadelede karşı karşıya gelecek.

Ayrıca Brezilya devi, hız ve becerinin ön plana çıkacağı bir karşılaşmada Japonya ile karşılaşacak; Bosna-Hersek ise turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan ABD milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Diğer maçlarda ise Norveç ile Fildişi Sahili arasında dengeli bir karşılaşma, İsveç ile Fransa arasında heyecan verici bir mücadele yaşanacak; Arjantin milli takımı ise Cape Verde ile, tecrübe ile hırslı Afrika takımının meydan okumasının bir araya geldiği bir karşılaşmada karşı karşıya gelecek.

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