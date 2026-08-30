Milan kulübü, bugün pazar günü, Portekizli kanat oyuncusu Rafael Leao'nun bu yaz kadrosundan ayrıldığını açıkladı.

Milan, resmi sitesinde yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Kulüp, oyuncusu Rafael Alexandre da Conceicao Leao'nun Türk ekibi Galatasaray'a bonservisiyle transfer olduğunu duyurur."





Milan, Rossoneri forması altında geçirdiği yedi sezon boyunca sergilediği profesyonellik ve tutku için Rafael Leao'ya teşekkür etti. Leao, bu süreçte 2021-2022 sezonunda Serie A şampiyonluğunun ve 2024 yılında İtalya Süper Kupası'nın kazanılmasına katkıda bulunmuştu.

Milan, Rafael Leao'ya kariyerinin bu yeni safhasında hem kişisel hem de profesyonel anlamda başarılar diledi.

Daha önce "Sky Sport Italia" ağı, Milan ile Galatasaray arasındaki anlaşmanın, Türk kulübünün 43 milyon euro sabit bedel ödemesini öngördüğünü ortaya koymuştu. Buna ek olarak 2 milyon euro değişken ve prim olarak ödenecek; Milan ise oyuncunun gelecekteki herhangi bir satışından elde edilecek kârın yüzde 20'sini elinde tutacak.



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