Resmi: Milan, Bennacer'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı

Milan, Cezayirli orta saha oyuncusu İsmail Bennacer ile olan sözleşmesini iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla sona erdirdiğini açıkladı.

Milan, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, orta saha oyuncusu İsmail Bennacer ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı rızayla feshedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardığını belirtti.

Kulüp açıklamasını, oyuncuya gelecekteki kariyerinde başarı ve iyi şanslar dileyerek noktaladı.

Bennacer'in Milan'a 2019 yazında Empoli'den 16 milyon euro karşılığında transfer olduğunu ve Rossoneri forması altında İtalya Ligi ve yerel Süper Kupa şampiyonluklarına ulaştığını hatırlatalım.

Bennacer son iki sezonda Marsilya ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gitmişti.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Bennacer'in mevcut yaz transfer döneminde Katar ekibi El-Garrafa'ya transfer olması bekleniyor.

