18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
FBL-AFR-2025-MATCH 33-CEQ-ALGAFP

Çeviri:

Resmi: Milan, Bennacer'in sözleşmesini feshettiğini açıkladı

I. Bennacer
AC Milan
Al-Gharafa
Serie A
Cezayir
İtalya
Katar

Yolculuk sona erdi

Milan, Cezayirli orta saha oyuncusu İsmail Bennacer ile olan sözleşmesini iki tarafın karşılıklı anlaşmasıyla sona erdirdiğini açıkladı.

Milan, resmi internet sitesinde yayımladığı açıklamada, orta saha oyuncusu İsmail Bennacer ile aralarındaki sözleşmenin karşılıklı rızayla feshedilmesi konusunda bir anlaşmaya vardığını belirtti.

Kulüp açıklamasını, oyuncuya gelecekteki kariyerinde başarı ve iyi şanslar dileyerek noktaladı.

Bennacer'in Milan'a 2019 yazında Empoli'den 16 milyon euro karşılığında transfer olduğunu ve Rossoneri forması altında İtalya Ligi ve yerel Süper Kupa şampiyonluklarına ulaştığını hatırlatalım.

Bennacer son iki sezonda Marsilya ve Dinamo Zagreb'e kiralık olarak gitmişti.

Club Friendlies
Chelsea crest
Chelsea
CHE
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Katar Yıldızlar Ligi
Al-Gharafa crest
Al-Gharafa
ALG
Al-Shahaniya crest
Al-Shahaniya
SHA

Transfer uzmanı Fabrizio Romano'ya göre, Bennacer'in mevcut yaz transfer döneminde Katar ekibi El-Garrafa'ya transfer olması bekleniyor.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin