Resmi: Messi, İspanya'ya 80 bin euro bağışladı

Arjantinli yıldız Lionel Messi, son haftalarda İspanya'nın başkenti Madrid'i etkisi altına alan orman yangınlarından zarar gören bölgelerin yeniden imarı çalışmalarına destek olmak için 80 bin euro bağışlayarak insani bir jeste imza attı.

Madrid Bölgesi hükümetinin başkanı Isabel Díaz Ayuso, haberi sosyal medya hesaplarından resmî olarak duyururken, Arjantin Milli Takımı kaptanına bu girişimi nedeniyle teşekkür etti.

Ayuso şunları söyledi: "Leo Messi, Madrid'deki Sierra Oeste bölgesinin yeniden imarı için 80 bin euro bağışladı. Kendisine teşekkür etmek ve Madrid halkının onu yakında ağırlamayı ve hak ettiği alkışı sunmayı dört gözle beklediğini söylemek isterim."



Messi'nin bağışı, İspanyol makamlarının Sierra Oeste bölgesini vuran yangınların etkilerini kontrol altına alma çabalarını sürdürdüğü bir dönemde geldi. Yangınlar, çıkışından yaklaşık iki hafta sonra kontrol altına alınma aşamasına girmişti.

Durumun istikrara kavuşmasına rağmen acil durum ekipleri, özellikle San Juan barajı çevresinde yangının çevresini izlemeye ve sıcak noktalarla mücadele etmeye devam ediyor. Çalışmalara 16 kara ekibi itfaiyeci, orman yangını söndürme ekipleri ve çevre koruma görevlileri katılıyor.

Makamlar ayrıca Pelayos de la Presa ve San Martín de Valdeiglesias beldelerindeki yedi yerleşim bölgesine sakinlerin geri dönüşünü engellemeye devam ediyor. San Juan barajı ve Alberche plajına giden yollar kapalı tutulurken, M-957 yolu da ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

Hatırlanacağı üzere Messi, Arjantin Milli Takımı'nı 2026 Dünya Kupası'nda ikincilik sırasına taşımış, İspanya karşısında uzatmaların ardından 1-0 mağlup olmuştu.

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