Resmi: Maresca, Manchester City’nin yeni teknik direktörü oldu

Manchester City kulübü, bugün Pazartesi günü, İtalyan Enzo Maresca’yı 3 sezonluk bir sözleşmeyle birinci futbol takımının teknik direktörü olarak atadığını duyurdu. Maresca, 2029 yazına kadar görevine devam edecek ve bu adım, İngiliz kulübü için yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor.

Manchester City, resmi bir açıklamada, Maresca’nın kariyerinde üçüncü kez kulübe geri döndüğünü ve bugüne kadar olağanüstü bir teknik direktörlük kariyeri inşa ettiğini belirtti. Kulüp, İtalyan teknik direktörün başarı serisini sürdürme ve takımın teknik projesini geliştirme yeteneğine olan güvenini vurguladı.

Maresca ise kulübe geri dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Manchester City’yi çalıştırma fırsatının kendisi için olağanüstü bir meydan okuma olduğunu vurguladı; özellikle de kulübü çok iyi tanıdığını ve kulübün hedeflerinin ve beklentilerinin büyüklüğünün farkında olduğunu belirtti.

İtalyan teknik direktör, Manchester City’yi ayıran özelliğin profesyonel çalışma sistemi ve idari istikrar olduğunu ekleyerek, takımı daha fazla şampiyonluğa taşımayı ve kulübün taraftarlarına yakışır, keyifli bir futbol sergilemeyi hedeflediğini vurguladı.

Manchester City Yönetim Kurulu Başkanı Khaldoun Al-Mubarak ise Maresca’nın takımı yönetmek için gerekli kişiliğe, tutkuya ve zekaya sahip olduğunu vurguladı ve kulüp hakkındaki engin bilgisi ve düşüncelerinin City’nin felsefesiyle uyumlu olması nedeniyle geri dönüşünün doğal bir adım olduğunu belirtti.

Kulübün CEO’su Ferran Soriano ise İtalyan teknik direktörü bu görevi üstlenmek için ilk tercih olarak nitelendirdi ve onun önceki deneyimleri ile kulüpte geçirdiği dönemlerdeki etkili rolünün, onu önümüzdeki dönemi yönetmek için en uygun aday haline getirdiğini vurguladı.

Manchester City, Enzo Maresca’nın dönüşünün önümüzdeki yıllarda takımın başarılarını pekiştirmesine katkıda bulunmasını umuyor. Kulüp, bu sayede hem ulusal hem de kıtasal şampiyonluklar için rekabet etmeye devam etmeyi ve son yıllarda kulübü karakterize eden hücumcu kimliğini pekiştirmeyi hedefliyor.