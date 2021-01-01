Resmi: Manchester United, Fosu-Mensah'ı Leverkusen'e sattı
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Bayer Leverkusen, Manchester United'dan Timothy Fosu-Mensah ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
2016 yılında Manchester United altyapısından as takıma yükselen 23 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'da düzenli forma şansı bulamamış ve sadece 30 maçta görev alabilmişti.
Leverkusen, Fosu-Mensah için Manchester United'a 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
Hollandalı oyuncu, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de bir, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta şans bulabilmişti.