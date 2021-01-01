Manchester United

Resmi: Manchester United, Fosu-Mensah'ı Leverkusen'e sattı

Goal
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GFX Timothy Fosu Mensah Bayer Leverkusen
Getty Images
Manchester United'da 2016 yılından bu yana sadece 30 maçta şans bulabilen oyuncu kariyerine Bundesliga'da devam edecek.

Bayer Leverkusen, Manchester United'dan Timothy Fosu-Mensah ile 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

2016 yılında Manchester United altyapısından as takıma yükselen 23 yaşındaki oyuncu, Kırmızı Şeytanlar'da düzenli forma şansı bulamamış ve sadece 30 maçta görev alabilmişti.

Leverkusen, Fosu-Mensah için Manchester United'a 1.7 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

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    Hollandalı oyuncu, 2020-21 sezonunda Premier Lig'de bir, Şampiyonlar Ligi'nde ise iki maçta şans bulabilmişti.

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