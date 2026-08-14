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Manchester City Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

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Resmi: Manchester City oyuncusunun ayrılığını açıkladı

Transfers
M. Alleyne
Burnley
M.City
Championship
Premier Lig
İngiltere

Championship'e kiralık

Sezonun resmi başlangıç düdüğüne yalnızca 48 saat kala Manchester City, mevcut yaz transfer döneminde oyuncularından birinin geleceğini netleştirdi.

Manchester City kulübü, bu Cuma akşamı genç savunmacısı Mac Allen'ın ayrılığını duyurdu; bu adım, oyuncuya daha fazla oynama süresi kazandırmayı hedefliyor.

Resmi açıklama yeni sezonun başlamasından önce geldi. Teknik direktör Enzo Maresca'nın ekibi, önümüzdeki Pazar günü Charity Shield'da Arsenal ile karşılaşmaya hazırlanıyor.

City, 21 yaşındaki oyuncunun bir sezonluk kiralık olarak Burnley'e transfer olacağını ve 2026/27 sezonunda Championship mücadelesi vereceğini doğruladı.

Allen, Manchester City'nin Asya'daki hazırlık turnesindeki kadroda yer almış ve hazırlık döneminde forma giymişti; ancak teknik ekip, onu Burnley'in Premier Lig'e dönüş projesinde temel bir unsur olması için kiralık göndermeyi tercih etti.

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Genç savunmacının Championship'te daha önce deneyimi bulunuyor; Ağustos 2025'te Watford'a kiralık olarak forma giymiş ve 17 maça çıkmıştı. Ardından City, takımı vuran savunmadaki sakatlık kriz nedeniyle Ocak 2026'da onu geri çağırma kararı almıştı.

Bu dönüş, ona Brighton karşısında ilk takımla ilk kez sahaya çıkma fırsatı verdi; ayrıca FA Cup'ta Exeter City karşısında City forması altında ilk golünü kaydetti ve ilk takımla toplam maç sayısı 7'ye ulaştı.

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