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Manchester City v Team K league - Preseason FriendlyGetty Images Sport

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Resmi: Manchester City oyuncusunu kiralık olarak gönderdiğini açıkladı

Transfers
K. Phillips
M.City
Sheffield United
İngiltere

Yeni bir fırsat

Manchester City, oyuncusu Kalvin Phillips'i Championship'te mücadele eden Sheffield United'a bu yaz transfer döneminde bir sezonluğuna kiraladığını bugün, salı günü resmen açıkladı.

Manchester City, resmi sitesindeki açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kalvin Phillips bugün bir sezonluğuna kiralık olarak yeniden Sheffield United'a katıldı."

30 yaşındaki Phillips, Şubat 2026'da takıma katılmasının ardından 2025/26 sezonunun ikinci yarısında Sheffield United'da forma giymişti.

Gökmavililerin resmi sitesi şunları ekledi: "Ne yazık ki, mücadeleci orta saha oyuncusu, sezonun geri kalanında sahalardan uzak kalmasına neden olan bir diz sakatlığı yaşamadan önce yalnızca üç maçta forma giyebildi."

Buna rağmen, bugün öğleden sonra 2026/27 sezonu için sözleşme imzalayarak ikinci kez Sheffield'a döndü.

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Phillips, adını Leeds United'da duyurmuş ve Elland Road ekibi için sekiz sezon boyunca forma giymişti.

Phillips, 2022 yazında City'ye katıldı ve takımla tarihi üçlemeyi kazandığı ilk sezonunda Citizens ile 21 maça çıktı.    

Sonraki sezon, Ocak 2024'te o sezonun geri kalanı için kiralık olarak West Ham United'a katılmadan önce kulüple 10 maç oynadı.  

Bir sonraki sezonun başında ise 2024/25 sezonu için yeni terfi eden Ipswich Town takımına katıldı. 

Geçen sezon, Sheffield United'a katılmadan önce City'nin Lig Kupası üçüncü turunda Akko Stadyumu'nda Huddersfield Town'ı 2-0 yendiği maçta yedek olarak forma giydi.

Phillips, Manchester City ile 32 maça çıktı ve 2023/24 sezonu Şampiyonlar Ligi kampanyasında Kızılyıldız Belgrad'a karşı bir gol kaydetti.  


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