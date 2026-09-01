Liverpool kulübü salı günü, yaz transfer döneminin kapanmasına saatler kala yeni bir transferi açıkladı.

Liverpool yaptığı resmi açıklamada, Belçika ekibi Genk'ten kaleci Luka Broegmans'ın transferi konusunda anlaşmaya vardığını doğruladı.

Genk.

18 yaşındaki oyuncu, AXA antrenman merkezinde Liverpool takımıyla uzun süreli bir sözleşme imzaladı.

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Şimdi Genk'e dönecek ve Belçika birinci lig ekibinde 2026-2027 sezonu boyunca kalacak.

Genk'in ikinci takımıyla 32 maça çıkan Broegmans, A takıma katılarak ilk maçını Nisan 2026'da oynadı.

Kaleci sezonun geri kalanında yerini korudu ve Belçika liginde 10 maça daha çıktı.

Broegmans yeni sezonun başında da Genk'in kalesini korumaya devam etti; şu ana kadar dört maçın tamamında görev aldı.

2025 yılında hem 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda hem de 17 Yaş Altı Dünya Kupası'nda Belçika milli takımına kaptanlık yaptıktan sonra, şimdi ülkesinin 19 Yaş Altı milli takımının kaptanı oldu.

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İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre, bonuslar dahil transferin bedeli 30 milyon sterline ulaşıyor ve oyuncu bu sezon kiralık olarak Genk'te kalacak, ardından 2027-2028 sezonu başlamadan önce Anfield'e transfer olacak.







