Resmi: Kayserispor Dan Petrescu'yu açıkladı

Sarı kırmızılı takım, Rumen teknik adam Dan Petrescu ile anlaşmaya vardı.

, bu sezonki üçüncü teknik direktörünü açıkladı.

Sezona Bayram Bektaş ile başlayan sarı kırmızılılar, sekizinci hafta Samet Aybaba'yı takımın başına getirmişti. Aybaba ile de yollar 16. haftada oynanan Beşiktaş maçı sonrası ayrılmıştı.

Yardımcı antrenör Alper Keltili yönetiminde iki maça çıkan Kayserispor, bu iki maçı da kazanmıştı. 19. haftadan itibaren ise takımı Rumen teknik adam Dan Petrescu yönetecek.

Daha fazla takım

Bugün Kayseri'ye gelen teknik adam Kayseri Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Şu an Kayserispor'u Süper Lig'de tutmayı dört gözle bekliyorum. Son iki haftadır başkanla iletişim içerisindeyim. Tabii ki dünkü maçı da izledim. Sonuçtan da çok mutluyum açıkçası" diye konuşmuştu.

Resmi açıklamayı başkan yaptı

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı, twitter hesabından yaptığı "Hoşgeldin Dan Petrescu" paylaşımı ile Rumen teknik adamın takımın başına getirildiğini resmen açıkladı.

Futbolculuk döneiminde uzun yıllar forması giyen Dan Petrescu, 2003 yılında başladığı teknik adamlık kariyerinde pek çok takımda görev yaptı.

Kuban Krasnodar, Dinamo Moskova, Jiangsu Suning, Al Nasr gibi takımları çalıştıran 53 yaşındaki teknik adam, son olarak Romanya'nın Cluj takımında görev yapmıştı.