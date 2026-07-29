Resmi kararla: Suudi Al-Ahli başkansız kaldı

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, kulüp şirketi yönetiminin eski başkanı Halid el-Gamdi hakkında aldığı resmi karardan sonra başkansız kaldı.

Halid el-Gamdi, daha önce Al Ahli başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıklamış ve bu görevde 3 yıl geçirmişti.

Al Ahli'nin resmi internet sitesi bir açıklama yayımlayarak, kulüp şirketi yönetiminin kulüp yönetim kurulu başkanı Halid el-Gamdi'nin istifasını kabul ettiğini duyurdu; açıklamada el-Gamdi'ye sunduğu katkılar için teşekkür ve takdir iletildi ve önündeki dönemde başarılar dilendi.

Al Ahli şirketi, geçtiğimiz dönemde elde edilenlerin bütünlüklü bir kurumsal çalışmanın devamı niteliğinde olduğunu belirterek, Halid el-Gamdi'nin başkanlığı boyunca gösterdiği çabaları ve kulübün tarihinin bir parçası olarak kalacak birçok kazanımın elde edilmesindeki rolünü takdirle andı.

El-Gamdi, 2023'ten bu yana görevinde geçirdiği 3 yılın ardından Al Ahli'den ayrıldı. Bu süreçte birçok başarı elde etti; bunların en önemlileri arasında üst üste iki sezon AFC Elit Şampiyonlar Ligi kupasının kazanılması ile 9 yıllık bir aranın ardından Suudi Süper Kupası'nın kazanılması yer alıyor.

Al Ahli yeni başkanını açıklamadı; ancak bazı raporlar, Suudi Kamu Yatırım Fonu'nun Hilal örneğinde olduğu gibi Al Ahli, Al Nassr ve İttihad kulüplerini satışa çıkarma isteği doğrultusunda, başka bir başkan seçme niyetinin bulunmadığına işaret ediyor.

Hatırlatmak gerekirse, Halid el-Gamdi, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu başkanlığına aday olacak ve 7 yılın ardından görevinden istifa eden Yasir el-Misehal'in yerini alacak. El-Misehal'in istifası, Suudi Arabistan Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan grup aşamasında elenmesi üzerine gerçekleşmişti.