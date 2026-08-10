Real Madrid, oyuncusu Thiago Pitarch'ı A takım kadrosuna dahil etti ve oyuncu, kulübün resmi internet sitesinde takım kadrosunda 27 numaralı formayla yer aldı. Aynı listede yeni transferler de forma numaralarıyla göründü: Bernardo Silva 20 numarayla, Cucurella 17 numarayla ve Yan Diomande 25 numarayla.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Real Madrid'in Thiago Pitarch ile ilgili attığı bu adım büyük bir anlam taşıyor. Zira Castilla ile oynama lisansını korumasına rağmen, Kraliyet kulübü bu sabah oyuncuyu A takım teknik direktörünün orta saha planına 27 numarayla dahil etti; bilindiği üzere A takıma kayıtlı tüm oyuncuların 1 ile 25 arasındaki numaraları taşıması gerekiyor.

Gazete, Real Madrid'in böylece, özellikle geçen sezon Arbeloa yönetiminde daha fazla fırsat bulan ve hatta sezonun çeşitli dönemlerinde ilk 11'de başlayan Pitarch'a güveneceğini belirtti.

Gazete, bu kararın, Manchester City orta saha oyuncusu Rodri'nin Barcelona'ya transfer olmaya yaklaşmasının ardından bir defansif orta saha oyuncusuyla anlaşmanın neredeyse imkansız hale geldiğini teyit ettiğini açıkladı. Teknik direktör Jose Mourinho ise rekabeti artırmak ve orta sahada yerini sağlamlaştırmaya çalışmak için akademi oyuncusuna bel bağlıyor.

Real Madrid aslında oyuncuyu, Palacios ve Gonzalo'da olduğu gibi kiralık vermeyi reddetti; Arbeloa oyuncuyu Fulham'a katmak istiyordu, ancak Kraliyet kulübü bu kez onun ayrılığına onay vermedi.