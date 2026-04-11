Barcelona teknik direktörü Hans Flick, bugün Cumartesi akşamı La Liga'nın 31. haftasında Espanyol ile oynanacak maçın kadrosunu açıkladı.

La Liga'nın lideri Barcelona, en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki farkı 9 puana çıkarmak için Espanyol'u yenmeyi hedefliyor.

Flick'in, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci ayağında Atlético Madrid ile oynanacak maç öncesinde Lamine Yamal'ı dinlendirmek istemesine rağmen, Yamal Espanyol maçında ilk 11'de yer aldı.

Flick, Atlético Madrid maçı öncesinde bazı ana oyuncularını dinlendirmek için rotasyon politikasına başvurdu, ancak her maçta oynamak isteyen Yamal'a bu politikasını uygulayamadı.

Barcelona'nın kadrosu şu şekildeydi:

Juan García, Balde, Araujo, Kubarsi, Eric García, Gerard Martin, Gavi, Ferran López, Pedri, Lamine Yamal, Ferran Torres

Barselona'nın yedek kulübesinde ise Cancelo, Rashford, Lewandowski, Dani Olmo, Casado ve Frenkie de Jong gibi bazı oyuncular yer aldı.

