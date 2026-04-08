Resmi kadro: Álvarez, Barcelona-Atlético maçında Yamal'a meydan okuyor

Barcelona, 2025-2026 sezonunun Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Camp Nou'da rakibi Atlético Madrid'i ağırlayacak.

Barça'nın teknik direktörü Hans Flick, Robert Lewandowski'yi merkezde, kanatlarda ise Lamine Yamal ve Marcus Rashford'u içeren ateşli bir hücum üçlüsüyle sahaya çıkacak.

Diego Simeone'nin kadro seçimlerinde ise, iki takımın son lig karşılaşmasında yer almayan forvet Julian Alvarez'in ilk 11'e geri döndüğü görüldü. O maç, Barcelona'nın 2-1 galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

Barcelona'nın resmi kadrosu:

Kaleci: Joan Garcia.

Defans: João Cancelo – Gerard Martín – Pau Cubarsi – Jules Koundé.

Orta saha: Dani Olmo – Eric Garcia – Pedri.

Forvet: Marcus Rashford – Robert Lewandowski – Lamine Yamal.

Atlético Madrid kadrosu:

Kaleci: Juan Musso.

Savunma: Molina – David Hankó – Lo Normand – Mateo Ruggeri.

Orta saha: Koke – Giuliano Simeone – – Marcos Llorente.

Forvet: Ademola Lookman – Giuliano Álvarez – Antoine Griezmann.

Rövanş maçı önümüzdeki Salı günü "Wanda Metropolitano" stadyumunda oynanacak. Bu karşılaşmanın galibi, turnuvanın yarı finalinde Arsenal ile Sporting Lizbon arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

