Resmi: Juventus, Tottenham'dan yaptığı transferle orta sahasını güçlendirdi

Tottenham orta saha oyuncusu Pape Sarr, devam eden yaz transfer döneminin son günlerinde Juventus'a kiralık olarak transferini tamamladı.

Tottenham'ın X platformundaki resmi hesabı transferi doğruladı; İtalyan kulübü, belirli şartların yerine gelmesi durumunda zorunlu hale gelecek bir satın alma opsiyonunu elinde tutuyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, transferin toplam bedelinin yaklaşık 26 milyon sterlin olduğunu belirtti. Sarr, düzenli oynama fırsatı arayışıyla Tottenham'dan ayrılma isteğini dile getirmesinin ardından Torino'ya transfer oldu.

Senegalli milli oyuncu, Tottenham ile 140'tan fazla maça çıktıktan sonra Kuzey Londra'da geçirdiği beş yıllık dönemi böylece sona erdirmiş oldu.

Oyuncunun sözleşmesi şartlı bir satın alma işlemini içeriyor: Juventus, Sarr'ı kiralık olarak kadrosuna katmak için yaklaşık 1,7 milyon sterlin ödeyecek; anlaşmaya ayrıca 24 milyon sterlin değerinde bir ek satın alma maddesi eklendi.

Bu madde, Juventus'un UEFA Şampiyonlar Ligi veya UEFA Avrupa Ligi'ne katılması ve Sarr'ın takımın maçlarının en az %50'sinde forma giymesi durumunda zorunlu hale gelecek.

Böylece Tottenham, 2021 yılında Metz'den 16,9 milyon sterlin karşılığında transfer ettiği 23 yaşındaki oyuncu için yaklaşık 26 milyon sterlin elde edebilir.

Sarr'ın ayrılığı, teknik direktör Roberto De Zerbi yönetiminde orta saha hiyerarşisinde geriye düşmesinin ardından geldi. Tottenham bu yaz bu bölgedeki seçeneklerini güçlendirmiş; Sandro Tonali ve Matheus Fernandes, orta saha seçenekleri olarak Conor Gallagher, Rodrigo Bentancur, Archie Gray ve Lucas Bergvall'a katılmıştı.

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