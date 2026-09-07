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بيرجوين من مباراة الاتحاد والحزمx/ittihad
Abobakr El Mokadem

Çeviri:

Resmi: Ittihad, tecrübeli Avrupalı yıldızla anlaştı

Transfers
Al Ittihad - Al-Fayha
Al Ittihad
Al-Fayha
Premier Lig
G. Wijnaldum
Suudi Arabistan
Hollanda

Kısa süreli sözleşme

Ittihad Kulübü, dün akşam Suudi Arabistan'da resmen sona eren yaz transfer döneminde yeni bir transfer duyurdu.

Hollandalı Georginio Wijnaldum, futbol kariyerine Suudi Arabistan'da devam edecek ve bu artık resmiyet kazandı: Paris Saint-Germain ve Liverpool'un eski orta saha oyuncusu, bu yaz Ettifaq'tan ayrılmasının ardından serbest oyuncu konumundayken Ittihad Kulübü ile sözleşme imzaladı.

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35 yaşındaki Hollandalı millî oyuncu, Suudi kulübüyle bir yıllık sözleşme imzaladı.

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Premier Lig
Al Ittihad crest
Al Ittihad
ITT
Al-Fayha crest
Al-Fayha
ALF

Ittihad, resmî sosyal medya hesaplarından Wijnaldum'un bir fotoğrafını paylaşarak şu yorumu yaptı: "Hollandalı Wijnaldum, bir spor sezonu için Ittihadlı".

Wijnaldum, sözleşmesinin bitmesinin ardından bu sezonun başında Ettifaq'tan ayrılmış olsa da, Roshn Ligi'ndeki önceki tecrübesi Ittihad'a transfer olurken kendisine önemli bir avantaj sağlıyor; çünkü ligin atmosferine ya da rekabetin doğasına uyum sağlamak için uzun bir süreye ihtiyaç duymayacak. Bu da teknik ekibin planlarına hızlıca girmesine yardımcı olabilir.

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